Chỉ một sơ suất nhỏ khiến chân của Yura bị trầy xước cũng có thể khiến nhiều người phải lo lắng.

Nữ ca sĩ Yura nhóm Girl's Day đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng Hàn sau bài viết khen ngợi đôi chân gợi cảm. Yura đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ, 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng) để mua bảo hiểm cho đôi chân siêu đẹp của mình.

Trong nhóm, Yura là thành viên nổi trội nhất sau khi ký hợp đồng mua bảo hiểm đôi chân đẹp.

Những vũ đạo của người đẹp sinh năm 1992 khoe đôi chân thon thả không tì vết. Chỉ một sơ suất nhỏ khiến chân của Yura bị trầy xước cũng có thể khiến các nhà bảo hiểm phải lo lắng.

Trên tạp chí, Yura cũng trở thành gương mặt ăn khách nhờ đôi chân nuột nà.

Các vũ đạo siêu quyến rũ của người đẹp này càng thu hút hơn sau bản hợp đồng bảo hiểm trăm tỷ.

Cư dân mạng khen ngợi Yura "sở hữu thân hình chuẩn không cần chỉnh" với những vũ đạo sexy đến nghẹt thở.

Xinh đẹp là thế, Yura lại sở hữu chất giọng đặc biệt. Cô nàng là rapper chính trong nhóm Girl's Day.

Từ nhỏ Yura đã được cho học rất nhiều lớp phụ đạo: múa ba lê, võ Taekwondo, vẽ, đàn piano, tiếng Trung...

Chính nhờ vậy, khi bước chân vào showbiz, Yura có được lợi thế để trở thành một ngôi sao "đa-di-năng".

Cô gái cung Bọ Cạp này biết cách tận dụng lợi thế đôi chân để khoe vũ đạo quyến rũ.

Những động tác vũ đạo sexy như trườn, bò đều không thể làm khó Yura.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Yura còn tham gia đóng phim. Cô được mời đóng một số vai diễn trong phim To the beautiful you, Dodohara, Reckless Family 3...

Không chỉ là thành viên có đôi chân "giá trị" nhất, Yura còn được các thành viên khác nhận xét là người trong sáng và luôn tươi vui, đem đến năng lượng cho mọi người.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ 9X luôn là tâm điểm khiến fan phải quay fan cam (clip do fan tự quay về 1 nhân vật).

Cô nhận được nhiều lời khen tích cực về đôi chân nuột nà. Yura còn được mệnh danh là "nữ thần selfie" vì những bức ảnh tự chụp của cô rất "vi diệu".

Từng bước nhảy của Yura khiến khán giả không rời mắt. Cô cũng chú ý để không bị thương tích trên đôi chân 10 tỷ.

Bên cạnh Yura, các thành viên khác trong nhóm Girl's Day cũng rất nóng bỏng.

Trên thảm đỏ khi đi sự kiện, Yura cũng hớp hồn fan bởi đôi chân nuột nà.

Mỗi khi Yura bước xuống xe, cô lại khiến các tay máy ảnh phải làm việc hết công suất.

Yura từng làm MC cho nhiều show và giải thưởng. Cô cũng được đánh giá cao khi tham gia các chương trình truyền hình và đã giành giải Rookie Female Award (Nghệ sĩ nữ mới nổi) của Đài MBC cho show We Got Married.

Nhờ đôi chân tuyệt mỹ này, Yura luôn có mặt trong danh sách những "nữ thần mới của K-Pop".

Chỉ một chút động tác nhỏ cũng đủ giúp Yura quyến rũ hơn rất nhiều.

Tuy chỉ là nhóm nhạc mới ra mắt vài năm gần đây nhưng nhóm Girl's Day đã sớm tạo được chú ý nhờ vũ đạo bắt mắt.

Chỉ một động tác lắc hông, Yura cũng khiến cánh mày râu phải ngơ ngẩn.

Những chiếc short cực ngắn giúp tôn thêm vẻ đẹp của đôi chân 10 tỷ.

Tuy nhiên đôi lúc vũ đạo trườn bò của nữ ca sĩ K-Pop bị chỉ trích vì khêu gợi. Xu hướng này đang trở nên phản tác dụng trong thị trường nhạc Hàn.

Với những mốt jumpsuit bó sát, Yura khoe được body đẹp hút mắt.

Vẻ khỏe khoắn, sexy của "bắp đùi mật ong" cùng gương mặt búp bê khiến Yura trở thành gương mặt đầy triển vọng.