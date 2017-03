Thiếu tướng Đinh Văn Toàn cho biết: “Cơ quan công an vẫn đang triệu tập và thẩm vấn cũng như đấu tranh với nghi phạm Cao Mạnh H. về hành vi phạm tội của đối tượng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chưa có một dấu hiệu gì là H. bỏ trốn cả".

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội vừa cho biết: “Ngay sau khi khởi tố vụ án dâm ô trẻ em ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cơ quan Công an Hà Nội vẫn đang triệu tập và thẩm vấn cũng như đấu tranh với nghi phạm Cao Mạnh H. về hành vi phạm tội của đối tượng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chưa có một dấu hiệu gì là H. bỏ trốn cả".

Bé gái 9 tuổi nghi bị dâm ô.

Cơ quan Công an TP Hà Nội quyết liệt chỉ đạo cán bộ điều tra Công an thành phố nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ để đi đến khởi tố bị can.

Như trước đó đã thông tin, chị Nguyễn Thị L. tố cáo việc con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh H. (quê Đông Hưng - Thái Bình) thuê trọ gần nhà chị đã có hành vi xâm hại tình dục bé N. vào tối 8/1.

Sau khi bị xâm hại, bé N. đã kể lại vụ việc với chị họ tên H. Sau đó, H. đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn biết.

Bức xúc về sự việc, sáng 10/1, chị L. đã mang con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi này. Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé N. đi giám định.

Ngay tối đó, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Cao Mạnh H. để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L. tố cáo và ngày hôm sau, vụ việc được chuyển cho công an quận Hoàng Mai. Đối tượng đã bị triệu tập lên công an quận để lấy lời khai và được thả sau đó.

Tiến Anh