Trước vụ việc đâm chém trong bệnh viện ĐH Y HN, Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an ninh trật tự.

Bệnh viện ĐH Y HN, nơi xảy ra vụ đâm chém bệnh nhân đến nguy kịch

Sau khi nhận được báo cáo của BV ĐH Y Hà Nội về vụ việc nhóm côn đồ xông vào khống chế nhân viên y tế, tấn công bệnh nhân, Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có công văn yêu cầu bệnh viện tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới.

Nên đọc

Vụ côn đồ đâm chém ở Bệnh viện ĐH Y: Bắt 6 đối tượng

Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã tổ chức, hành hung người bệnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường lực lượng bảo vệ, các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cần thiết để kịp thời xử lý khi có tình huống tương tự. Đảm bảo nhân lực đào tạo theo đúng quy định và phân công đủ nhân viên bảo vệ trực thường xuyên 24/24h, tăng cường lực lượng trong ca trực đêm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện xây dựng và diễn tập quy trình phản ứng nhanh đối với các đối tượng nhập viện, cấp cứu có nguy cơ gây rối an ninh trật tự bệnh viện và có giải pháp chủ động phòng ngừa mất an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và tài sản bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện phối hợp với công an địa phương xây dựng quy chế phối hợp để thông tin và xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trong bệnh viện.

Như thông tin Báo Giao thông đã đưa, theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 3h10 ngày 7/5, tại khu vực cầu Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa xảy ra cãi vã giữa Đinh Giang Nam (SN 1980, trú tại tập thể Viện năng lượng, phường Trung Tự) với nhóm đối tượng Lê Tấn Đạt.

Do nghĩ rằng Đạt “nhìn đểu” mình nên Nam đã lấy chiếc máy tính bảng mang theo đập vào đầu Đạt. Hai bên bắt đầu to tiếng chửi bới và lao vào đánh nhau. Nam đã bị các đối tượng đánh gục xuống đường và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội. Tuy nhiên sau đó, nhóm côn đồ tiếp tục quay lại viện chém liên tiếp nhiều nhát vào bệnh nhân Nam, rồi bỏ đi.

Hậu quả, khiến anh Nam bị các vết thương vùng đầu, cổ và 2 bàn tay. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Nam đã tỉnh táo và đang hồi sức tích cực.

Tú Uyên