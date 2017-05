Lê Lâm Hưng - bị can trong vụ cướp ngân hàng chấn động ở Trà Vinh - cho rằng việc mình phạm tội đã quá rõ ràng nên không cần luật sư bào chữa. Tuy nhiên, đây là vụ án với loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên công an sẽ làm các thủ tục để chỉ định luật sư tham gia bào chữa cho nghi phạm theo luật định…

Nghi phạm Hưng trong trại giam (ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 11.5, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, bị can Lê Lâm Hưng (29 tuổi, hung thủ gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa qua) không yêu cầu có luật sư bào chữa. Lý do Hưng đưa ra là mình phạm tội đã quá rõ ràng và cũng đã khai báo với công an. Tuy nhiên, do đây là vụ án với loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên công an Trà Vinh sẽ làm các thủ tục để chỉ định luật sư tham gia bào chữa cho nghi phạm theo luật định.

Luật sư Nguyễn Văn Đức – Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP.Cần Thơ) cho biết, theo quy định, các trường hợp bắt buộc phải có luật sư bào chữa gồm: Hạn chế năng lực, nhận thức hành vi; Bị can có vấn đề về thần kinh; chưa đủ tuổi thành niên và mức hình phạt cao, nhất là ở các khung truy tố án từ 20 năm tù trở lên, án chung thân, tử hình. Vụ cướp ngân hàng vừa qua là trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, số tiền phạm tội rất lớn đến 2,5 tỉ đồng, nên bắt buộc phải có luật sư tham gia bào chữa.

Trước đó, ngày 9.5, cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Lâm Hưng (hung thủ gây ra vụ cướp ngân hàng) để điều tra về tội “Cướp tài sản” theo Điều 133 Bộ Luật hình sự.

Trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Huỳnh Văn Khởi – Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn công an tỉnh Trà Vinh - cho biết: Do đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên thời gian tạm giam là 4 tháng. Trước đó, Hưng bị bắt vào chiều 6.5, đến nay đã hết thời hạn 3 ngày tạm giữ hình sự.

Trong một diễn biến khác, ngành chức năng đang mở rộng điều tra, xác minh số tiền cướp được, Hưng đã dùng trả nợ như thế nào. Hiện công an cũng đã tạm giữ chiếc xe Hưng mượn để gây án và làm việc với chủ phương tiện để xác minh có hay không chuyện tiếp tay cho hung thủ gây án.

TRẦN LƯU