Sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng, cơ quan điều tra đã phân tích những yếu kém về nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ khi không hoàn thành trách nhiệm của mình.

Chiều 27/4, Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã báo cáo cục Cảnh sát hình sự, Tổng Cục Cảnh sát (bộ Công an) về toàn bộ diễn biến vụ dùng súng cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải, nơi xảy ra vụ cướp.

Theo Đại tá Quân, nhân viên bảo vệ rất rành trong việc đóng, khóa cổng, cửa nhưng khi bảo vệ thấy cướp đã chạy lên lầu, bỏ nhân viên ngân hàng bên dưới. Trong tình huống này, nếu bảo vệ khóa cửa, cổng kịp thời thì làm sao tên cướp có thể thoát ra ngoài.

Ngành chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra.

“Hoặc bảo vệ khéo léo và linh hoạt đã có thể chạy ra ngoài la lớn cho người dân chú ý, báo lực lượng công an hoặc vô hiệu hóa phương tiện tên cướp sử dụng thì đối tượng không thể trốn thoát. Lúc đó, lực lượng công an sẽ tới hiện trường, có biện pháp nghiệp vụ khống chế tên cướp và giải cứu an toàn cho các con tin. Việc này cho thấy sự yếu kém về nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ khi không hoàn thành trách nhiệm của mình”, Đại tá Quân phân tích.

Toàn cảnh bên trong ngân hàng, đối tượng bịt mặt dùng súng đe dọa để cướp.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, vụ cướp xảy ra vào lúc 16h20’ ngày 26/4. Thời điểm trên, phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và một nhân viên bảo vệ bên ngoài.

Nam thanh niên bịt mặt, cầm trên tay cầm khẩu súng trên tay xông vào ngân hàng, đe dọa các nhân viên. Người này đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào bên trong. Đối tượng đe dọa nếu ai phản kháng sẽ bị bắn.

Hoảng sợ, nhân viên đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sau đó, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD.

Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra và truy bắt hung thủ.

Thanh Lâm