Em trai nghi can cho hay, Hoàng sử dụng cỏ Mỹ trước khi gây ra vụ cướp. Nghi can cầm dao từ nhà đi thẳng đến ngân hàng, người em chạy theo sau không kịp ngăn.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, CATP Đà Nẵng cho biết sau khi Phan Minh Hoàng (25 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) bị bắt, người thân có trình giấy tờ cho thấy Hoàng từng điều trị tâm thần.

Trên giấy tờ ghi Hoàng từng điều trị chứng rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, mới xuất viện hồi tháng 1.

Lực lượng chức năng cho biết chưa thể kết luận nghi can có bị loạn thần hay không mà còn chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.

Nghi can được gia đình cho biết là từng điều trị chứng rối loạn tâm thần

Phan Văn Hoàng là con trai đầu trong gia đình có 4 anh em. Người thân cho hay nghi can học hết lớp 12 rồi đi làm. Cách đây vài tháng, gia đình phát hiện Hoàng sử dụng cỏ Mỹ, thỉnh thoảng có quậy phá.

Em trai của nghi can cho hay, chiều 2/3, Hoàng sử dụng cỏ Mỹ trước khi gây ra vụ cướp. Hoàng cầm dao từ nhà đi thẳng đến ngân hàng, người em chạy theo sau không kịp.

Cuộc rượt bắt chóng vánh

Các nhân chứng kể lại, Hoàng thản nhiên đi vào phòng giao dịch, gí dao dọa nữ nhân viên rồi ôm bọc tiền thoát ra ngoài. Nghi can bỏ chạy khi cảnh sát tiếp cận.

“Tôi thấy nam thanh niên đi tới trước cổng ngân hàng, thản nhiên đi vào bên trong như một khách giao dịch bình thường nên bảo vệ không để ý. Sau đó anh ta gí dao vào cô nhân viên và la lên là đưa đây năm chục triệu. Khách đến giao dịch bỏ chạy tán loạn ra ngoài”, chị N.T.V kể và cho biết tại quầy giao dịch lúc ấy có 3 nữ nhân viên.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra sử việc có cửa sắt bảo vệ bên ngoài và cầu thang dẫn lên phòng giao dịch

Người dân cho biết thêm sau khi lấy được tiền, nghi can lập tức bỏ chạy ra ngoài. Ngay sau đó, 2 cảnh sát chạy mô tô tới hiện trường. Nghi can ôm bọc tiền và chạy được chừng 500m thì bị công an áp sát, khống chế tại ngã ba Ngô Quyền - Lê Phụ Trần. Sự việc diễn ra trong chưa đầy 8 phút.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng CA quận Sơn Trà cho biết, việc tiếp cận và xử lý sự việc diễn ra nhanh gọn nhờ lực lượng tuần tra luôn thường trực trên đường, sẵn sàng ứng phó.

Hai cảnh sát cơ động truy bắt Phan Văn Hoàng là Trung úy Ngô Duy Nam và Trung úy Nguyễn Ngọc Phương trước đó đang tuần tra thì nhận được tin báo và lập tức có mặt tại hiện trường.

Nam Nguyễn - Cao Thái