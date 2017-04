Người đàn ông chết trong hang đá được cho là nghi phạm trong vụ án hiếp dâm, sát hại cô giáo mầm non.

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non tương lai chết bất thường trong rừng , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Bùi Văn D. (trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình), cùng xóm với nạn nhân.

Theo Infonet, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình xác định, Bùi Văn D. là người liên quan trực tiếp đến cái chết của chị Bùi Thị Ển (SN: 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình).

Sau khi phát hiện thi thể chị Ển trên rừng vào chiều 10/4, người đàn ông này cũng không có mặt tại địa phương, từ đó cho đến nay chưa có tung tích gì. Trong nhiều ngày qua, các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện, xã đã truy tìm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy dấu vết của D..

Trong một diễn biến khác có liên quan, thông tin trên tờ Công lý cho biết thêm, sáng ngày 18/4, người dân xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại một hang đá khu vực núi thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ. Nguồn tin Báo Công lý cho biết, thi thể người đàn ông chết trong hang đá được cho là nghi phạm trong vụ án hiếp dâm, sát hại cô giáo mầm non tương lai Bùi Thị Ển.

Trước đó, như báo Giao thông đã đưa tin, vào sáng ngày 10/4, chị Ển cầm sẵn cơm nắm ăn trưa, nước uống và lùa đàn bò lên đồi. Buổi trưa cùng ngày gia đình đi tìm nhưng không thấy, điện thoại không liên lạc được.

Đến 17h51 phút cùng ngày, ông Bùi Văn Bàm (là bố đẻ của chị Ển), phát hiện xác của chị ở khu vực sườn đồi Cuông, cách nhà 4km nên vội trình báo cơ quan Công an. Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết của vụ án mạng, trước khi bị sát hại nghi vấn chị Ển bị đối tượng xâm hại.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

