Nghi can vụ cô gái nghi bị giết trong rừng là một nam thanh niên ở cùng xã Mỹ Hòa với nạn nhân.

Báo Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định được nghi can chính liên quan tới vụ việc chị Bùi Thị E. (SN: 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) nghi bị hiếp, giết trong rừng. Thông tin tiết lộ, nghi can là nam thanh niên ở cùng xã Mỹ Hòa với nạn nhân. Trong ảnh: Hiện trương nơi phát hiện sự việc.

Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân - thông tin trên Công an TPHCM cho hay. Trong ảnh: Hàng ngày chị E. thường đi chăn bò trên khu đồi này.

Trước đó, ông Bàm (bố của E) tâm sự: Buổi sáng 10/4, E cùng một số người lùa bò lên khu vực núi Cuông gần nhà. E. có mang theo cơm nắm để ăn.

Đến chiều, đàn bò trở về nhưng không thấy E về nhà. Trong lúc tìm kiếm, ông Bàm đau đớn khi phát hiện thi thể con gái dưới tán cây rừng. “Cố giữ bình tĩnh, tôi vén áo trên cổ xuống thì thấy vết bầm quanh cổ cùng vết cứa ngang cổ con. Tôi đau đớn, không tin con mình đã chết”, ông Bàm nói trong nước mắt. Trong ảnh: Gia đình lo hậu sự cho cố gái xấu số. (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

Ông Bùi Văn Xiến - Trưởng Khu 3, xóm Ngay xác nhận, khi tới nơi phát hiện em E. chết thì quần áo trên người bị kéo ngược lên cổ, phần cổ bị bầm tím. “Khi tới nơi thấy ông Bàm khóc thương con thảm thiết, chúng tôi phải liên tục động viên, giúp ông ấy bình tâm trở lại sau đó gọi cơ quan chức năng đến hiện trường”, ông Xiến kể lại. Trong ảnh: Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: ANTĐ)

Theo ông Bàm, E vừa trúng tuyển trong cuộc thi công chức làm giáo viên mầm non. Trong quá trình đợi nhận quyết định phân công việc, E về nhà phụ giúp gia đình được hai hôm. Người dân địa phương cho biết, E là cô gái ngoan hiền, biết phấn đấu trong học tập. Trong cuộc sống, E hòa đồng với mọi người và rất chịu khó phụ giúp cha mẹ. Trong ảnh: Gia đình lo hậu sự cho E./.

Trí Anh/VOV.VN