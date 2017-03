Sau khi ra quyết định thu hồi đất tại chung cư 229 Phố Vọng gây nhiều hệ quả, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi văn bản này.

Chung cư 229 Phố Vọng

Ngày 14/3/2017, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc Thu hồi Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 08/02/2017.

Lý do thu hồi Quyết định 609/QĐ-UBND: "Do hiện nay phần tài sản trên đất tại chung cư 229 phố Vọng do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai được giao quản lý, sử dụng (theo Quyết định số 246-QĐ/VPTU ngày 27/12/2011 của Văn phòng Thành ủy) chưa được Ban quản trị cụm chung cư 229 phố Vọng thống nhất và có kiến nghị xác định rõ diện tích sử dụng chung, riêng phần tài sản trên đất trước khi giao đất cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai".

Cũng trong Quyết định số 1707/QĐ-UBND, lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai có trách nhiệm cung cấp hồ sơ liên quan đến Nhà chung cư A1, A2 cho Ban quản trị tòa nhà.

Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai và Công ty CP Đầu tư xây lắp và phát triển nhà rà soát hồ sơ, phối hợp với Sở, Ngành liên quan và Ban quản trị tòa nhà để xác định diện tích sở hữu chung, riêng đối với công trình xây dựng trên diện tích đất sử dụng chung theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Trước đó, báo điện tử VnMedia đã có loạt bài phản ánh về những điểm bất thường xung quanh quyết định thu hồi đất tại khu chung cư 229 Phố Vọng.

Theo phân tích của các Luật sư, quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 08/2/2017 của UBND TP Hà Nội mà không thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất và tài sản gắn liền trên đất theo Luật Đất đai 2003 là không đúng với quy định pháp luật, không đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình đang sinh sống tại hai tòa nhà chung cư A1 và A2 tại số 229 phố Vọng.

Về phía người dân, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Ban quản trị cụm chung cư 229, tham dự cuộc họp cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra yêu cầu UBND TP phải thu hồi lại QĐ 609 do ông Nguyễn Quốc Hùng ký vì quyết định này đã vô hiệu hóa toàn bộ sổ đỏ của cư dân”.

Khánh An