Sau khi người chồng tự thú đã giết vợ, cơ quan điều tra đã hút hầm cầu và phát hiện một bộ xương người ở bên dưới.

Trưa 12-5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm thấy một bộ xương người, dưới hầm cầu nơi Nguyễn Trung Hoàng (48 tuổi, ngụ khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) khai đã giết vợ là chị Phan Thị Thuần (SN 1982) và bỏ dưới đó hơn 4 năm.

Căn nhà nơi Hoàng khai giết vợ giấu thi thể

Khoảng 10 giờ 30 phút, một bộ xương người đã được tìm thấy dưới hầm cầu phía sau nhà của nghi can Hoàng. Theo một cán bộ điều tra thì việc xác định đây có phải là xương của chị Thuần hay không vẫn cần phải tiến hành giám định mới khẳng định được.

Lực lượng chức năng đã nhặt từng phần xương rửa sạch sau đó để gia đình làm các thủ tục cúng lễ.

Gia đình chị Thuần cho biết thời điểm cuối cùng liên lạc được với chị là khoảng đầu tháng 7 âm lịch năm 2012. Không thấy chị Thuần nhiều ngày nên gia đình hỏi thì Hoàng trả lời rằng vợ bỏ đi theo người khác.

Nghi ngờ về sự mất tích bí ẩn này, gia đình đã nhiều lần làm đơn gửi công an và cũng tới nhà để tìm nhưng không phát hiện gì. Do không đủ cơ sở, công an cũng không thể khởi tố vụ án để điều tra.

Lối vào bị lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường

Những người hàng xóm kể, căn nhà vợ chồng Hoàng sinh sống là do hai vợ chồng tự tay xây. "Ban ngày hai vợ chồng đi phụ hồ, tối về thì xây nhà chứ không thuê thợ. Anh Hoàng làm đến 10 giờ đêm mới nghỉ ngơi. Sau này, khi nghe nói chị Thuần bỏ đi thì nhà anh Hoàng cũng chẳng thèm sơn, xây còn chưa xong mà cũng để đó"- một người hàng xóm nói.

Theo hàng xóm, Hoàng là người hiền lành, ít nói. Vào năm 2012, Hoàng sống cùng vợ và con trai khoảng 5 tuổi. Sau đó, một thời gian lâu không thấy chị Thuần nên hàng xóm hỏi thì Hoàng trả lời vợ bỏ đi theo người khác. Từ đó tới nay, Hoàng sống với con và dành nhiều thời gian đi chùa làm công quả, cũng ít khi thấy Hoàng nhắc đến vợ. Hoàng không giao du với hàng xóm, ít cho con trai đi chơi.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 11-5, Công an huyện Đất Đỏ đã tạm giữ Nguyễn Trung Hoàng để phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) cùng các cơ quan chức năng làm rõ việc tự thú về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, cách đây khoảng 5 năm, Hoàng và vợ có xảy ra mâu thuẫn về tình cảm, do Hoàng nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Trong lúc cãi nhau, chị Th. lấy cây củi đánh chồng, do bức xúc nên Hoàng giật cây và đánh lại khiến vợ tử vong.

Biết vợ chết, Hoàng đã giấu thi thể của vợ ở hầm cầu trong nhà vệ sinh rồi tung tin rằng vợ bỏ đi theo người khác. Ngày 11-5-2017, Hoàng đến công an đầu thú.

Ngọc Giang