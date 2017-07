Trong màn đêm tối mịt, thiếu niên 16 tuổi cố vùng vẫy với dòng nước xoáy, liên tục gọi tên mẹ và em gái nhưng tất cả đều vô vọng.

Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm hai nạn nhân mất tích khi sà lan đâm chìm ghe chở cát

Đến chiều 30.7, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trong vụ ghe chở cát bị sà lan tông chìm khiến chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi) cùng con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) mất tích lúc rạng sáng cùng ngày.

Đau đớn không cứu được mẹ và em gái

16h ngày 39/7, tại hiện trường ghe chở cát bị sà lan đâm chìm trên sông Sài Gòn (đoạn bến đò An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 2 người mất tích, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của đội PCCC và cứu hộ cứu nạn thuộc tỉnh Bình Dương vẫn đang tìm kiếm. Phía dưới nước, nhiều người nhái mang bình oxy lặn những khu vực nghi ghe bị chìm, ca nô quần thảo khắp một đoạn sông.

Trên bờ, rất đông người thân, gia đình nạn nhân hóng tin từ lực lượng cứu hộ, khuôn mặt ai cũng thất thần.

Đôi mắt đỏ hoe và vẫn chưa hết kinh hoàng khi tai họa ập đến gia đình, em Lê Long An (16 tuổi) như người không hồn. Cứ 5-10 phút, An đốt nhang và hướng ra khu vực sông Sài Gòn, nơi mẹ và em gái mất tích khấn nguyện.

Em Lê Long An thắp nhang hướng về khu vực sông nơi mẹ và em gái gặp nạn khấn nguyện

An cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên ghe có cha mẹ, em cùng người em gái. Tuy nhiên, chỉ có An và cha thoát nạn khi ghe chìm.

“Lúc đó, khoảng 2h sáng, mẹ và em gái nằm ngủ trên võng. Em ngồi thức cùng cha thì nghe tiếng va chạm chát chúa từ phía sau khiến ghe rung lắc dữ dội. Biết ghe bị phương tiện khác đâm vào nên cha hét lớn báo cho mẹ biết nhưng nước tràn vào nhanh quá”, An kể về thời điểm ghe bị sà lan đâm chìm.

“Chỉ trong khoảng 10 giây chiếc ghe đã chìm xuống dòng nước xoáy cuốn theo mẹ và em gái. Em và cha bị hất văng xuống nước. Cố gắng bơi ra xa khu vực nước xoáy em gọi mẹ và em gái nhưng không thấy trả lời. Lúc đó trời tối đen như mực, em gọi khàn giọng mà vẫn không thấy mẹ và em gái đâu”, An nói trong đau đớn.

An cho biết thêm, cả gia đình từ miền Tây lên Bình Dương kiếm sống nhờ vào chiếc ghe để chở hàng thuê. “Trước thời điểm xảy ra tai nạn, cha mẹ em có bàn sẽ cố gắng kiếm nhiều mối chở hàng để có tiền cho con gái bước vào năm học mới. Vậy mà…”, An lấy tay lau nước mắt và mong sao lúc xảy ra tai nạn, mẹ và em gái được một ghe nào đó đi ngang cứu sống và họ đã đưa vào bờ.

“Hai đứa nó đặt tên các con là An, Bình mà không thấy an bình an đâu. Hy vọng có một phép màu đến với hai mẹ của nó”, một người thân của nạn nhân khóc nói.

Gia đình lập vội bàn thờ bên bờ sông Sài Gòn

Sà lan gây tai nạn lúc thuyền trưởng đi vệ sinh?

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng khoảng 2h30 ngày 30.7, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển ghe gỗ chở 15 khối cát lưu thông trên sông Sài Gòn. Trên ghe còn có chị Thúy Em (vợ anh Thuận) cùng con trai Lê Long An và con gái Lê Thị Thanh Bình, khi ghe đến đoạn bến đò An Sơn (xã An Sơn, thị xã Thuận An) thì bị sà lan ký hiệu SG7552 từ phía sau đâm tới khiến chị Em cùng con gái mất tích. Anh Thuận cùng con trai may mắn thoát nạn.

Làm việc với công an, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) khai mình là người lái sà lan trong lúc xảy ra tai nạn nhưng không có giấy phép lái phương tiện. Ông Hải khai chiếc sà lan này do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An) cầm lái. Tuy nhiên, ông Kha đang cầm lái thì đau bụng nên phải đi vệ sinh và nhờ ông Hải lái giùm và ông lái được khoảng 10 phút thì đâm vào ghe chở cát phía trước.

Hiện ông Hải và ông Kha đang bị công an tạm giữ để lấy lời khai.