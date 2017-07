Sau 36 giờ tìm kiếm, hai mẹ con bị mất tích trên sông Sài Gòn khi ghe chở cát bị sà lan đâm chìm được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách hiện trường hơn 1km.

Sau 36 giờ tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Em cùng con gái cách hiện trường hơn 1km

Chiều 31.7, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thuý Em (34 tuổi) và cháu Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) cách hiện trường ghe chở cát bị sà lan tông chìm hơn 1km sau 36 giờ tìm kiếm.

Trên bờ, rất đông người thân, gia đình nạn nhân khóc gào trong đau đớn khi thi thể chị Em cùng con gái được lực lượng cứu hộ đưa vào.

“Phép màu đã không đến với vợ và con gái tôi. Chỉ sau một đêm, cả gia đình tan nát”, anh Lê Văn Thuận chồng chị Em nói trong đau đớn.

Liên quan đến vụ tai nạn, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã trục vớt và lai dắt ghe bị nạn khỏi hiện trường, đưa về trạm Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã tạm giữ tài công và thuyền viên trên sà lan gây tai nạn để lấy lời khai.

Trước đó rạng sáng 30.7, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) lái ghe chở cát lưu thông trên sông Sài Gòn, trên ghe có vợ anh Thuận là chị Nguyễn Thị Thúy Em cùng hai con là Lê Long An (16 tuổi) và Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi). Khi ghe đến khu vực bến phà An Sơn (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì bị sà lan SG 7552 tải trọng gần 749 tấn từ phía sau tông trúng.

Sau cú tông mạnh, cả gia đình anh Thuận rơi xuống sông. Anh Thuận và con trai may mắn thoát nạn nhưng vợ và con gái bị nhấn chìm xuống nước, mất tích.