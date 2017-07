Sau khi chém chết nghi can trộm sầu riêng, chủ vườn uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hiện trường vụ trộm sầu riêng dẫn đến vụ án mạng làm 2 người tử vong tại H.Đạ Huoai

Chiều 21.7, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam: Lưu Quang Sơn (33 tuổi), Hà Quốc Đại (32 tuổi) cùng ngụ H.Đạ Huoai và Nguyễn Vũ (32 tuổi, ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đây là vụ trộm sầu riêng dẫn đến một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong xảy ra vào ngày 9.5 tại xã Đạ Oai (H.Đạ Huoai).

Theo thông tin từ Công an H.Đạ Huoai, Lưu Quang Sơn, Hà Quốc Đại, Nguyễn Vũ và Nguyễn Văn Lượng (27 tuổi, ngụ tại TT.Madagui, H.Đạ Huoai - người đã bị chủ vườn chém chết khi đi trộm sầu riêng) đều là những người nghiện ma túy, không có nghề nghiệp và ăn chơi cùng nhóm với nhau.

Vào sáng 9.5, cả 4 đối tượng dùng 3 xe máy rủ nhau vào thôn 2 (xã Đạ Oai) cắt trộm sầu riêng của người dân về bán kiếm tiền tiêu xài. Khi đến xã Đạ Oai, Sơn, Đại, Vũ và Lượng giấu xe máy rồi lẻn vào vườn cắt trộm sầu riêng của gia đình anh Vũ Hoàng Linh (35 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Đạ Oai).

Khi cả nhóm cắt trộm được 3 bao tải sầu riêng (hơn 200 kg) đưa đi cất giấu và quay trở lại tiếp tục cắt trộm thì bị anh Vũ Hoàng Linh phát hiện tri hô. Trong cơn tức giận và sẵn con dao rựa trên tay, anh Linh đã đuổi theo chém một nhát vào chân Nguyễn Văn Lượng khiến Lượng bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, 3 đối tượng trong nhóm trộm sầu riêng là Lưu Quang Sơn, Hà Quốc Đại và Nguyễn Vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi chém chết kẻ trộm, anh Linh đã về nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử và đã tử vong 3 ngày sau đó.

Liên quan đến vụ án mạng, do người gây án đã chết nên cơ quan công an không thể khởi tố bị can, mà chỉ khởi tố vụ án giết người để làm rõ hành vi và động cơ gây án.

Sau hơn 1 tháng điều tra, truy xét, 3 đối tượng Sơn, Đại và Vũ đã bị Công an H.Đạ Huoai khởi tố, bắt tạm giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng H.Đạ Huoai điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Trùng Dương