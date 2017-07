Tổ công tác kiểm tra các hoạt động trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vừa có báo cáo về vụ việc cậu bé chơi đàn trên phố đi bộ bị hỏi giấy phép, với nhiều thông tin khá bất ngờ.

Cậu bé chơi violin trên phố đi bộ Hoàn Kiếm

Theo báo cáo, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 28.7, trong khi làm nhiệm vụ, khi tổ công tác đến khu vực đối diện UBND TP Hà Nội thì thấy 1 cháu bé khoảng 10 tuổi kéo đàn violin (đàn vĩ cầm), trước mặt cậu bé mở hộp đàn, trong đó có 2 tờ tiền mệnh giá 20.000, 1 tờ 10.000 đồng.

Một thành viên của đoàn nhắc nhở cháu bé đóng hộp đàn lại và giải thích cho cháu bé biểu diễn không được phép xin tiền bởi vì điều đó gây phản cảm. Khi đó cháu bé bảo: “Cháu kéo đàn ở đây mấy năm rồi có ai nhắc nhở gì đâu”, lúc đó bố cháu bé đi tới liền hỏi tổ công tác tại sao lại cấm vô lý như vậy.

Thành viên của đoàn giải thích: "Tuyến phố đi bộ mới có từ tháng 9.2016 chứ không phải mấy năm nay. Nếu ai cũng biểu diễn để xin tiền như cháu bé con anh thì tuyến phố đi bộ sẽ trở thành tuyến phố xin tiền. Còn cháu chơi với mục đích cống hiến nghệ thuật, biểu diễn cho mọi người xem thì chúng tôi không cấm”.

Theo báo cáo, sau khi nghe giải thích, bố cháu bé liền lấy chân đạp vào nắp đàn để đậy xuống. Khi đoàn tiếp tục đi kiểm tra nhưng được khoảng 2 bước thì cháu bé cất đàn vào hộp, không chơi nữa. Theo tổ công tác, bố cháu bé quay sang có những lời lẽ lăng mạ tổ công tác: “ Mẹ cái bọn nhà quê, vô học, đ. hiểu gì về nghệ thuật làm con tao phải khóc”.

Ngay cả cháu bé đứng cạnh cũng chỉ tay vào tổ công tác và có lời lẽ xúc phạm: “Chúng mày tưởng tao sợ chúng mày à”. Báo cáo cho rằng, cả tổ công tác và toàn bộ những người có mặt tại đó đều "ngẩn người" trước phát ngôn của cháu bé. Vì sợ ảnh hưởng đến tuyến phố đi bộ, tổ công tác đã không thực hiện xử lý mà chỉ nhắc nhở trường hợp này.

Trên facebook cá nhân vừa đăng tải lúc hơn 16 giờ chiều nay, chị Hằng Karose đã viết một status gửi lời xin lỗi đến công an quận Hoàn Kiếm. Status có đoạn viết: "Tôi đăng dòng trạng thái này kính gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các anh vì sự việc tôi đưa lên Facebook cá nhân tối ngày 28 tháng 7 năm 2017. Do nóng vội và thương con một cách mù quáng, tôi đã đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng an ninh các anh về sự việc diễn ra khi mà tôi là người không có mặt ở đó. Điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các anh, làm ảnh hưởng uy tín và danh dự của các anh. Tôi xin được chính thức rút lại lời nói thiếu căn cứ của tôi và xin được xin lỗi các anh. Sau khi đăng tải dòng trạng thái này, tôi sẽ trực tiếp đến gặp các anh để xin lỗi".

Trước đó, trên facebook cá nhân của chị Hằng Karose có chia sẻ việc con trai mình (15 tuổi) đứng kéo đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm vào tối 28.7 thì bị yêu cầu phải có giấy phép biểu diễn.

Chị Hằng viết: "Các anh hãy nói từ tốn, văn minh với một đứa trẻ để cháu hiểu rằng mang âm nhạc xuống đường phố ở đây là sai, là bị cấm hoặc cần phải xin phép vì cháu không có hành vi nguy hiểm cho cộng đồng để phải to tiếng". Theo chị Hằng, tiền của cháu có được từ việc kéo đàn được dùng để làm từ thiện.

Mai Hà