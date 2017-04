Liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi là P.T.L.Đ. tố bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại tình dục, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm gia hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi 'Hiếp dâm trẻ em'.

Sáng 2/4, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, người trực tiếp chỉ đạo thụ lý vụ án cho biết, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nên sau khi nhận được tin tố giác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam khẩn cấp 2 nghi phạm trên, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án 'Hiếp dâm trẻ em' để tiếp tục điều tra làm rõ.

'Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự với Phan Thanh T. (SN 1981, cha ruột của bé Đ.) và Phan Thanh S. (SN 1955, ông nội của Đ.) và bàn giao cho Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, T. và S. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, chúng tôi sẽ thông tin rõ đến người dân khi hoàn tất công tác điều tra', Đại tá Ngân nói.

Trước đó ngày 29/3, bà Nguyễn Thị M. (SN 1962, ngụ huyện Vũng Liêm) đã dẫn cháu ngoại của mình là P.T.L.Đ. (ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) đến Công an huyện Mang Thít để trình báo việc bé Đ. bị cả bố ruột và ông nội đe dọa, xâm hại tình dục nhiều lần khiến cháu bé hoảng loạn, sợ sệt một thời gian dài.

Theo bà M., dù đã bị cha ruột là Phan Thanh T. xâm hại tình dục từ tháng 7/2016 nhưng thời gian gần đây bé Đ. mới dám nói cho bà M. biết vì quá bức xúc khi bị xâm hại nhiều lần.

Bà M. cho biết, lúc Đ. kể cho bà nghe về hành vi thú tính của cả bố và ông nội, bà như chết lặng và không tin được đó là sự thật bởi nó quá man rợ.

Theo đó, bé Đ. (SN 12/2006) sống cùng bố mẹ và ông nội tại xã An Phước, huyện Mang Thít. Trong quá trình chung sống, cháu bé bị chính cha ruột là Phan Thanh T. và ông nội là Phan Thanh S. xâm hại tình dục nhiều lần.

Trong đó, Phan Thanh T., cha ruột của bé, từ tháng 7/2016 đến ngày bị tố giác, đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé Đ. 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23/3/2017; Phan Thanh S. (ông nội) khoảng tháng 3/2016 đến khoảng tháng 2/2017 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với với cháu nội 3 lần.

Sau khi trình báo, Công an huyện Mang Thít đã nhanh chóng phối hợp cùng Cơ quan CSĐT tỉnh Vĩnh Long, tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giữ T. và S. để điều tra, làm rõ hành vi 'Hiếp dâm trẻ em' đối với Đ. Qua xác minh và điều tra ban đầu, cả T. và S đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Văn Tiên/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)