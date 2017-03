Giám đốc Sở Y tế Lai Châu Nguyễn Văn Đối ngày 13/3 đã thông tin về trường hợp bé gái ở Lai Châu tử vong sau tiêm chủng.

Hơn một tuần nay, dư luận trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, xôn xao bàn tán về trường hợp một bé gái tên là N.T.T.H, bốn tháng tuổi, con anh N.V.S và chị N.T.N, ở bản Lò Suối Tủng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, bị tử vong sau khi tiêm chủng...

Ngày 13/3, Giám đốc Sở Y tế Lai Châu Nguyễn Văn Đối cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra theo quy định, sau đó họp Hội đồng chuyên môn, có cả đại diện của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng họp để đánh giá và đã kết luận trường hợp cháu bé tử vong nói trên chưa rõ nguyên nhân, không loại trừ sốc phản vệ do vắc xin.

Ông Nguyễn Văn Đối cho biết thêm, đúng ra sau khi cháu bé tử vong phải được mổ, khám nghiệm tử thi nhưng do gia đình dứt khoát không đồng ý, cơ quan chuyên môn không mổ được nên kết luận không đến cùng. Về mặt chuyên môn đã phân tích kỹ lưỡng, không loại trừ nguyên nhân do vắc xin. Nếu do vắc xin thì mổ tử thi sẽ đánh giá được, xác định được nguyên nhân chính xác.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 5/3, cháu N.T.T.H được tiêm một liều vắc xin BCG, một liều vắc xin Quinvaxem, uống một liều vắc xin bOPV tại điểm tiêm Trạm Y tế xã San Thàng, thành phố Lai Châu. Sau khi tiêm chủng, bé N.T.T.H được theo dõi 30 phút tại Trạm Y tế xã San Thàng.

Thấy bé không có biểu hiện bất thường, cán bộ tiêm chủng đã cho về và hướng dẫn gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bé quấy khóc, vẫn bú được, nhưng bú ít hơn mọi khi. Mẹ bé có cặp nhiệt độ cho bé, nhiệt độ cơ thể bé là 37,5 độ C.

Sau bú, mẹ bé để bé ngủ một mình và đi làm việc khác. Đến 18 giờ cùng ngày, mẹ bé phát hiện bé không còn thở, người lạnh. Gia đình đã đưa bé vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu, nhưng bé đã tử vong.

Cháu N.T.T.H có tiền sử sinh thiếu tháng, nhẹ cân. Sau khi sinh, bé đã phải điều trị trong lồng kính một tháng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị tiếp một tháng. Cháu bé ra viện cách ngày tiêm chủng hai tháng và ăn uống, phát triển bình thường. Đây là lần đầu tiên bé được tiêm chủng và đã xảy ra sự việc thương tâm...

Cũng theo điều tra của cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, trong buổi tiêm chủng ngày 5/3, tại điểm tiêm Trạm Y tế xã San Thàng có 6 trẻ khác cùng tiêm vắc xin BCG cùng lọ, cùng lô; 34 trẻ khác cùng tiêm vắc xin Quinvaxem cùng lô và 34 trẻ uống vắc xin bOPV cùng lô với trường hợp cháu bé bị tử vong.

Các trẻ này không có biểu hiện phản ứng bất thường sau tiêm chủng./.

