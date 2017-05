Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi tự tử nghi do hàng xóm xâm hại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết sẽ xử lý quyết liệt các cán bộ vi phạm, đồng thời sẽ có biện pháp bảo vệ gia đình nhà chị Lợi cùng các luật sư, nhà báo tham gia vụ việc.

Sáng 12-5, đoàn luật sư gồm 5 người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị Hữu Thị Lợi, mẹ của bé gái 13 tuổi tự tử do nghi bị xâm hại , đã có buổi làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ các nghi vấn liên quan đến trường hợp bé H.M.K (13 tuổi) tự tử nghi do hàng xóm xâm hại.

Clip: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ bày tỏ mong muốn tại Cơ quan điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp đoàn luật sư bảo vệ cho chị Hữu Thị Lợi tại Phòng tiếp dân

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Thanh Thanh – Đại diện do đoàn luật sư TP.HCM cho biết mong muốn làm rõ hai vấn đề về việc căn phòng của đối tượng bị tình nghi bị đập bỏ, xây dựng lại trong khi vụ án đang được điều tra, đối chứng những dấu hiệu riêng biệt ở vùng kín của ông H.B mà bé K. khai trước khi mất.

Vẻ mặt lo lắng của các luật sư khi chờ đợi khoảng 3 tiếng mới gặp được cơ quan điều tra

Đồng thời, phía đoàn luật sư cũng yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau trả lời rõ về việc công văn mà ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo, giao Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 28-4.

Sau 3 tháng kể từ ngày bé K. mất, không đêm nào chị Lợi có thể ngủ được vì nỗi uất hận

Trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ án bé H.M.K tự tử gây xôn xao dư luận, Thượng tá Dương Minh Vũ, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau (PV11) cho biết: "Vụ án này đang được Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt, sẽ làm hết sức mình trong quá trình đấu tranh, tìm ra chứng cứ để làm sáng tỏ vụ án trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, phía Công an tỉnh Cà Mau sẽ làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan đến vụ án, cán bộ điều tra viên nào sai phạm trong quá trình thụ lý sẽ được xử lý theo đúng pháp luật".

Thượng tá Dương Minh Vũ (PV11) thông tin về vụ án bé gái 13 tuổi bị chết nghi do hiếp dâm

"Riêng về trường hợp của chị Lợi bị đe dọa bởi những người nhà ông B., phía tỉnh sẽ có những chỉ đạo cho các cấp ngành liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chị Lợi cũng như các luật sư, nhà báo trong quá trình xuống tác nghiệp, tham gia vào vụ án. Đứng về phía góc độ cá nhân, tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và mong chị Lợi sẽ vượt qua nỗi đau mất con, sớm ổn định tinh thần", Thượng tá Vũ cho biết.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có báo báo cho UBND tỉnh theo văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Trần Hồng Quân vào ngày 19-4, nhưng nội dung như thế nào, xin phép không được trả lời, Thượng tá Vũ thông tin.

Sự bức xúc của chị Lợi ngày càng lớn khi vụ án chưa được làm sáng tỏ

Có mặt tại buổi làm việc, chị Hữu Thị Lợi không giấu được nỗi xúc động, chị bức xúc: "Con tôi chết đã 3 tháng rồi, từ khi sự việc xảy ra kéo dài cũng gần 1 năm nhưng vẫn chưa có kết quả. Chỉ tại tôi nghèo, thân cô thế cô mà con tôi vì uất ức mới tìm đến cái chết. Giờ đây, tôi chỉ biết hi vọng cuối cùng vào sự công bằng để làm sáng tỏ vụ án".

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng chị Lợi tại UBND Cà Mau

Theo chị Lợi, vào cuối tháng 9-2016, bé K. có kể cho gia đình chị nghe về việc bé bị ông B. (hàng xóm) xâm hại tình dục 8 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8-2016 nhưng không dám mách ngoại vì bị ông B. tát vào mặt, cảnh cáo, dọa nạt em không cho em tố cáo với gia đình. Sau đó chị Lợi đã gởi đơn tố cáo ông B. để cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 6-12-2016, Công an tỉnh Cà Mau lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Dù biết được kết quả không khởi tố vụ án hình sự từ cơ quan điều tra nhưng chị Lợi quyết định giấu bé K. để nuôi hi vọng cho bé tiếp tục sống dù bé liên tục hỏi chị về kết quả điều tra của các chú công an. Đến ngày 10-2-2017, sau khi tìm thấy quyết định không khởi tố vụ án mà chị Lợi giấu trong nhà, bé K. đã uống thuốc tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh và mất ngày 11-2-2017.

Chị Lợi đến thăm lại nơi để tro cốt của bé K. tại một ngôi chùa gần nhà

Trước sự ra đi của con, chị Lợi tiếp tục làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ án dẫn đến con gái chị phải uống thuốc tự tử. Đến ngày 28-3-2017, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em", thay đổi người trực tiếp thụ lý vụ án để tiếp tục điều tra.

Đến ngày 14-4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu gái bị xâm hại tình dục nhiều lần, song cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, khiến cháu uất ức tự tử.

Đoàn luật sư cũng đến thăm nhà chị Lợi tại Thới Bình

Ngày 19-4, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký công văn chỉ đạo, giao Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ ngày bé K. mất, đối tượng bị tình nghi liên quan đến vụ xâm hại vẫn chưa bị khởi tố để điều tra.

Bài, ảnh: Văn Tiên / Theo Trí Thức Trẻ