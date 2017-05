Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi tự tử nghi do hàng xóm xâm hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa cho biết, đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với ông H.B., người có liên quan trong vụ án.

Ngày 11-5, trao đổi với chúng tôi, chị Hữu Thị Lợi (ngụ tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết đã nhận được văn bản của Viện KSND tỉnh Cà Mau về việc chị yêu cầu cấm xuất cảnh đối với ông H.B. (người được cho là liên quan đến việc xâm hại bé H.M.K, 13 tuổi, con gái chị Lợi dẫn đến bé uất ức mà tự vẫn).

Sau 3 tháng kể từ ngày bé K. chết, không đêm nào chị Lợi có thể chợp mắt vì trước nỗi đau của con

Văn bản do Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau Nguyễn Hữu Nghiệp ký ngày 9-5, có nội dung như sau: "Sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án; đã có văn bản đề nghị Cục A62B - Bộ Công an đưa ông H.B. vào diện chưa được xuất cảnh".

"Hiện nay, vụ án vẫn đang tiến hành điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đang nghiên cứu, đánh giá toàn bộ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để xem xét, giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật", văn bản nêu rõ.

Văn bản trả lời của VKSND Cà Mau về việc cấm ông H.B xuất cảnh

Trước đó vào ngày 18-4, chị Lợi đã có đơn "Yêu cầu bảo vệ khẩn cấp" gởi cơ quan chức năng trước việc gia đình người bị tình nghi hiếp dâm bé K. liên tục quấy rối, đe dọa chị Lợi. Đồng thời, chị Lợi còn gởi đơn yêu cầu về việc ngăn chặn khẩn cấp ông H.B xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Theo chị Lợi, vào cuối tháng 9-2016, bé K. có kể cho gia đình chị nghe về việc bé bị ông B. (hàng xóm) xâm hại tình dục 8 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8-2016 nhưng không dám mách ngoại vì bị ông B. tát vào mặt, cảnh cáo, dọa nạt em không cho em tố cáo với gia đình. Sau đó chị Lợi đã gởi đơn tố cáo ông B. để cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 6-12-2016, Công an tỉnh Cà Mau lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Nỗi uất hận của người mẹ có con gái bị tự tử nghi do hàng xóm xâm hại

Dù biết được kết quả không khởi tố vụ án hình sự từ cơ quan điều tra nhưng chị Lợi quyết định giấu bé K. để nuôi hi vọng cho bé tiếp tục sống dù bé liên tục hỏi chị về kết quả điều tra của các chú công an. Đến ngày 10-2-2017, sau khi tìm thấy quyết định không khởi tố vụ án mà chị Lợi giấu trong nhà, bé K. đã uống thuốc tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh và mất ngày 11-2-2017.

Trước sự ra đi của con, chị Lợi tiếp tục làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ án dẫn đến con gái chị phải uống thuốc tự tử. Đến ngày 28-3-2017, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em", thay đổi người trực tiếp thụ lý vụ án để tiếp tục điều tra.

Căn nhà của chị Lợi liên tục bị những người nhà ông H.B. đe dọa

Đến ngày 14-4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu gái bị xâm hại tình dục nhiều lần, song cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, khiến cháu uất ức tự tử.

Hiện chị Lợi đang nhờ sự hỗ trợ của 5 luật sư đến từ Công ty Luật Thanh và cộng sự cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM

Ngày 19-4, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký công văn chỉ đạo, giao Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ ngày bé K. mất, đối tượng bị tình nghi liên quan đến vụ xâm hại vẫn chưa bị khởi tố để điều tra.

Bài, ảnh: Văn Tiên / Theo Trí Thức Trẻ