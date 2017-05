Ngày 11.5, liên quan đến thông tin học sinh lớp 5 tự tử nghi do xâm hại tình dục, bà Hữu Thị Lợi -mẹ cháu H.M.K. - cho biết vừa nhận được văn bản trả lời của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.

Sau 3 tháng kể từ ngày bé K. chết, không đêm nào chị Lợi có thể chợp mắt vì trước nỗi đau của con

Theo đó, Viện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị Cục A62B - Bộ Công an đưa ông B. - người bị nghi vấn, hàng xóm với bà Lợi - vào diện chưa được xuất cảnh.

Văn bản do Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau Nguyễn Hữu Nghiệp ký ngày 9.5, có nội dung như sau: "Sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án; đã có văn bản đề nghị Cục A62B - Bộ Công an đưa ông H.B. vào diện chưa được xuất cảnh".

"Hiện nay, vụ án vẫn đang tiến hành điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đang nghiên cứu, đánh giá toàn bộ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để xem xét, giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật", văn bản nêu rõ.

Văn bản trả lời của VKSND Cà Mau về việc cấm ông H.B xuất cảnh

Như đã thông tin, chiều 10.2, gia đình phát hiện em H.M.K. (học sinh lớp 5, 13 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) uống thuốc tự tử.

Sau đó, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, nhưng đến 6h sáng ngày 11-2 em K. đã tử vong tại bệnh viện...

Mới đây, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra, đồng thời, xem xét trách nhiệm những cán bộ, chiến sĩ tham gia quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

