Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Trịnh Xuân Thanh

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, ngày 31/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Hồng (50 tuổi, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty PVC-KB và Nguyễn Mạnh Tiến (51 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo Cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự (riêng bị can Tiến là bổ sung hành vi Cố ý làm trái...).

Trước đó, ngày 15/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 người và cấm đi khỏi nơi cư trú một người về hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

5 bị can gồm Lương Văn Hòa (SN 1980, nguyên Giám đốc Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC); Lê Xuân Khánh (SN 1976, Trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC); Nguyễn Lý Hải (SN 1964, nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC); Nguyễn Thành Quỳnh (SN 1973, Giám đốc Ban kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty Miền Trung) và bà Lê Thị Anh Hoa (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) bị cấm đi khởi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra triệt để, mở rộng làm rõ bản chất vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Như Loan