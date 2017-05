Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cộng với sự hỗ trợ tích cực thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã “cất vó” tên tội phạm cướp ngân hàng với hành trình phá án đầy bất ngờ. Trong khi đó, cả xóm nghèo, nơi Hưng thuê trọ ai cũng bàng hoàng, bởi trước giờ, tên tội phạm được xem là “hiền như cục đất”…

Đối tượng Hưng trong trại giam. Ảnh: Công an cung cấp

6.000 người dân tố giác tội phạm…

Ngày 7.5, công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ bắt giữ nghi phạm Lê Lâm Hưng trong vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra tại thị xã Duyên Hải. Đồng thời tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ phá án. Theo đó, UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định thưởng nóng cho lực lượng tham gia phá án 50 triệu đồng, Ngân hàng Vietcombank tỉnh Trà Vinh thưởng 50 triệu và UBND thị xã Duyên Hải thưởng 40 triệu đồng.

Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Ngay sau khi nhận tin báo cướp, công an tỉnh đã triển khai truy bắt nghi phạm trên mọi tuyến đường và ngõ ngách ở Trà Vinh. Một chi tiết quan trọng là hung thủ có chân bị khuyết tật, đi giày công nhân quản lý, nên việc điều tra tập trung vào hướng nghi phạm nằm trong số những người đang làm việc tại các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Song song với các giải pháp nghiệp vụ, công an đã phát động phong trào tố giác tội phạm đến quần chúng nhân dân, tất cả những nơi đối tượng có khả năng đến quan hệ, sinh hoạt đều được công an theo sát. Từ khi xảy ra vụ cướp đến nay, Công an Trà Vinh đã phát động 70 cuộc, với hơn 6.000 người dân tham dự để tố giác tội phạm.

Trong số những hình ảnh từ camera an ninh do người dân cung cấp, có một camera đã ghi lại hình ảnh lúc 10 giờ 48 phút ngày 26.4, nghi phạm từ nơi làm việc di chuyển đến hiện trường gây án; sau đó, đến khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày nghi phạm trở lại tuyến đường này với trang phục giống nhau.

Qua sàng lọc dần, sau cùng chỉ còn 1 đối tượng duy nhất với các biểu hiện bất thường như: Hoàn cảnh nợ nần nhưng thời điểm này lại có tiền trả nợ; đối tượng có thời gian đi đứng bất minh; gây án xong có những biểu hiện không bình thường về tâm lý… Khi các chứng cứ đã đầy đủ, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hưng vào trưa ngày 6.5.

Bước đầu, Hưng khai nhận, do thua cá độ bóng đá, nợ nần chồng chất, nên liều lĩnh đi cướp ngân hàng. Hung thủ dự kiến thực hiện vụ cướp vào buổi trưa nhưng sau đó đã dời lại buổi chiều. Công đang xác minh danh sách các chủ nợ của Hưng. Về các tang vật, mũ bảo hiểm Hưng đã bỏ trên đường sau khi gây án, còn túi đựng tiền và áo khoác, hung thủ đã xé nhỏ ra để phi tang. Riêng khẩu súng dùng để cướp là súng giả, sau khi gây án đã vứt xuống cảng nước sâu trong nhiệt điện Duyên Hải. Riêng chiếc xe gây án là do Hưng mượn của một người bạn cùng cơ quan, khi đến gần hiện trường, Hưng tháo biển số để gây án, xong việc, Hưng gắn biển số lại và trả xe cho bạn mình.

Xóm nghèo sốc

Chú Lương Văn Dũng - Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản khóm 2 (cũng là hàng xóm cạnh nhà Hưng) cho biết: Gia đình Hưng dọn về đây đã hơn 1 năm, và luôn chấp hành nghiêm các quy định cũng như pháp luật của nhà nước. Do có hai đứa con nhỏ (1 trai, 1 gái), nên mẹ vợ của Hưng đã từ ngoài Bắc dọn vào ở chung để tiện bề chăm sóc cháu.

Theo bà con xung quanh, hai vợ chồng sống rất hòa đồng với lối xóm. Việc Hưng đi cướp và chơi cá độ gia đình không ai biết. “Nó lễ phép lắm, ra đường gặp ai cũng chào hỏi, lúc có bánh trái hoặc đồ ăn nó thường mang qua biếu hàng xóm” - Cô Hai Lép, một hàng xóm của Hưng nói.

Phối hợp chặt để ngăn chặn tội phạm

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - cục trưởng cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an chia sẻ: Trong vụ án này, lực lượng làm nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn do chứng cứ cũng như các thông tin ban đầu rất ít. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là việc công bố clip nhận diện nghi phạm trên các phương tiện truyền thông, công an đã được quần chúng cung cấp nhiều nguồn tin hữu ích, phạm vi khoanh vùng đối tượng dần khép lại, sau cùng hung thủ đã bị bắt giữ. Đây là thành tích cũng như sự nỗ lực rất lớn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: “Việc phá được vụ án này là một thành tích lớn của lực lượng công an, qua đây, đề nghị phía ngân hàng rút ra bài học kinh nghiệm về công tác an ninh, không để tình trạng như vừa qua tái diễn”.

TRẦN LƯU