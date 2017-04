Công an cho rằng con gà trong vụ án là gà nhà nuôi, không có hàng rào và là gà mái đang đẻ, trong khi nhà không có gà trống nên việc gà nhà đi xa hơn cây số là bình thường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện C ở TP.HCM vừa tạm đình chỉ một vụ trộm cắp hai con gà mái đi bộ để chờ bị can đi cai nghiện về rồi xử lý tiếp. Vụ án này lạ ở chỗ trong quá trình chứng minh tội phạm, người ta đã cho rằng con gà mái có thể đi kiếm ăn xa đến một cây số…

Xạ thủ ná dây thun bị bắt

Trưa một ngày cuối năm 2015, Nguyễn Minh Xuyên chạy xe máy chở theo một người nữa đi ngoài đường. Xuyên không quên đem theo ná dây thun. Cả hai đi lòng vòng một hồi, định bụng kiếm cái gì bỏ vô bụng.

Đến xã kế bên, cả hai phát hiện một con gà mái đang lang thang ngoài đường. Xuyên bèn dừng xe lại, bước xuống xe, dùng ná bắn con gà này bất tỉnh. Xong, Xuyên lượm con gà này bỏ vào bao rồi chạy xe đi tiếp.

Đi được khoảng 1 km nữa thì cả hai phát hiện một con gà mái khác đang lang thang kiếm ăn. Xuyên lại lấy ná ra và “véo” một phát, thế là con gà xụi lơ. Xuyên lại xách con gà bỏ vô bao, lên xe chạy tiếp.

Chạy được một đoạn, Xuyên lại nhìn thấy một con gà nữa đang lang thang kiếm ăn. Bất quá tam, lần này tay cầm ná của Xuyên hơi run nên viên đạn đã không trúng mục tiêu. Đã vậy, Xuyên còn bị người dân phát hiện. Cả hai bỏ chạy, bị người dân hô hoán đuổi bắt, giao cho công an. Tuy nhiên, công an lại không lập biên bản phạm tội quả tang.

Chủ hai con gà được xác định là anh Ôn Ngọc Thuận, cùng ở xã này. Công an xác định rằng căn cứ vào lời khẳng định của anh Thuận thì gà nhà anh là gà nhà nuôi, không có hàng rào và là gà mái đang đẻ, trong khi nhà không có gà trống nên việc gà mái nhà anh đi xa là bình thường. Anh Thuận cũng không có yêu cầu bồi thường gì đối với hai nghi can.

Công an khởi tố, VKS không phê chuẩn

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C vào cuộc. Hai con gà mái lông đen, chân vàng, cân nặng 3 kg được định giá 285.000 đồng.

Người đi cùng Xuyên thực hiện hành vi lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự nên công an chỉ xử lý hành chính rồi thôi. Riêng Xuyên đã chấp hành xong hình phạt của bản án một năm tù về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích.

Công an huyện khởi tố vụ án trộm cắp tài sản với vật chứng là hai con gà mái lông đen, chân vàng. Công an huyện cũng khởi tố bị can đối với Xuyên và ra lệnh bắt Xuyên để tạm giam, chuyển hồ sơ qua VKS cùng cấp để đề nghị phê chuẩn.

Hồ sơ thể hiện có nhiều mâu thuẫn trong các lời khai như lời khai của những người làm chứng, người bắt giữ thì khi bắt giữ Xuyên, khám xét người, chỉ phát hiện và thu giữ một con gà tang vật.

Hồ sơ cũng thiếu biên bản phạm tội quả tang dù Xuyên và người đi cùng bị phát hiện, truy đuổi và bắt giữ thuộc trường hợp phạm tội quả tang. Công an huyện lý giải rằng do công an xã nhận định sai.

Xuyên khai hai con gà bị bắn cách nhau hơn 1 km nhưng công an không đưa đi chỉ điểm nơi bắn gà. Việc này được công an huyện lý giải là không thể thực hiện bổ sung được do hai người này đang… đi cai nghiện bắt buộc.

VKS cũng yêu cầu xác định rõ tư cách bị hại, bởi hai con gà bị bắn bất tỉnh cách nhau hơn một cây số là của một bị hại là không có cơ sở vì gà khó lòng đi bộ xa để kiếm ăn như vậy. Công an huyện đã lý giải rằng gà nhà anh Thuận là gà nhà nuôi, không có hàng rào và là gà mái đang đẻ, trong khi nhà không có gà trống nên việc gà nhà đi xa là bình thường...

Lý giải này của công an huyện không được VKS đồng tình nên mới đây VKS huyện vẫn từ chối phê chuẩn và đề nghị công an huyện rút quyết định khởi tố. Tuy nhiên, công an huyện đã tạm đình chỉ vụ án như đã nói ở trên.

“Gà nhà sao đi bộ xa dữ vậy?”

PV đã liên hệ với VKS huyện C, TP.HCM để tìm hiểu thêm về lý do mà viện này không phê chuẩn quyết định khởi tố. Đại diện của VKS này trả lời: “Gà nhà thả rông sao đi bộ xa được vậy! Hơn nữa, hành vi và nhân thân của anh Xuyên có dấu hiệu của tội trộm cắp. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc vi phạm, anh Xuyên đã đi cai nghiện bắt buộc trong hạn hai năm theo lệnh tòa nên việc xử lý hình sự không có tác dụng giáo dục, răn đe”.

Dân nuôi gà nói về khả năng gà đi bộ

Nhà tôi vườn rộng, nuôi chừng 10 con gà thả rông. Vườn được rào chắn xung quanh để chúng tự do rong chơi và vận động cho thịt săn chắc. Có con nào lạc ra ngoài cũng tìm cách về lại vườn ngay, không thể có chuyện gà tự đi bộ kiếm ăn xa hơn cả cây số như vậy.

Anh NGUYỄN VĂN HIẾU,người chuyên nuôi gà ở Củ Chi

Gà nhà anh Thuận trong câu chuyện này đi xa kiếm ăn vậy là bình thường. Gà thả rông cũng có thể đi xa vậy nhưng luôn nhớ đường về.

Anh LƯU VĂN TÚ, người nuôi gà ở Cần Giờ