Vòng 8, vòng đấu mà trọng tài được phân công theo kiểu mới lại được chú trọng nhất ở cái sân không có khán giả. Sân Lạch Tray chiều 5-3 với lệnh cấm buộc đội chủ nhà phải thi đấu trong sân không có khán giả.

Ban tổ chức (BTC) V-League đã ra thông báo sau khi phối hợp với BTC sân Lạch Tray: CLB Hải Phòng trong trận tiếp Quảng Nam sẽ phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả do những vi phạm trong công tác tổ chức trận đấu tại vòng 6. Để đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu, BTC giải và BTC địa phương đã lên kế hoạch chuẩn bị, xây dựng phương án tăng cường lực lượng an ninh. Chiều 5-3, sân Lạch Tray chỉ có sự tham dự của BTC giải; BTC trận đấu; những người thuộc hai CLB gồm đội bóng, lãnh đạo, quan chức đội, cán bộ, nhân viên và các lực lượng phục vụ trực tiếp; phóng viên, báo chí, lực lượng truyền thông…

Nhân cơ hội này, những nhà cao tầng quanh sân Lạch Tray đã phát đi thông báo cho thuê sân thượng để các “thượng đế” xem trận đấu từ bên ngoài sân.

Nếu ở Hải Phòng còn nóng bởi án phạt thì sân Thống Nhất vừa qua, trong trận derby nhà bầu Hiển giữa Sài Gòn và Hà Nội chỉ có loe ngoe khoảng 500 khán giả với đa phần là giấy mời đến xem hai đội thi đấu trong tâm trạng chán chường bởi thiếu những pha bóng quyết liệt.

Nhà cao tầng quanh sân Lạch Tray rao cho thuê chỗ trên sân thượng xem trận đấu vòng 8...

...trong khi sân Thống Nhất vòng 8 chỉ loe ngoe khán giả. Ảnh: CTV - HUY PHẠM

Hiệu ứng sau sự cố ngày 19-2 trên sân Thống Nhất đã làm người hâm mộ mất niềm tin rất nhiều và lan sang cả các đội bóng khác. Rất nhiều từ “nhạt” đã được lặp đi lặp lại để báo động về sự kiệt quệ của một giải đấu hàng đầu đang bị đánh mất niềm tin.

Nếu khán giả Long An vẫn đến sân để chia sẻ và đứng cạnh đội nhà sau lần “tẩy chay” ra sân nhưng không đá để phản ứng trọng tài không công minh “đè ngửa” mình, thì các sân khác người hâm mộ lại rất dè chừng. Nói là họ chán đội Long An phản kháng không chuyên nghiệp thì không hẳn. Nhưng nói họ chán vì cách điều hành của những nhà tổ chức thì đúng hơn bởi cách giải quyết cho thấy chỉ có cầu thủ và đội bóng sai chứ trọng tài làm sai từa lưa vẫn đúng. Ban Trọng tài xử trái luật cũng vẫn thành đúng. Ngay cả động tác giả của VPF với việc để ông trưởng giải gửi đơn từ chức rồi được giữ lại cũng không qua mắt được người hâm mộ.

Đến cả bầu Đức là người trong ngôi nhà VFF cũng không chịu nổi cách làm của những người điều hành. Ông cũng không giấu giếm việc chỉ ra có những quyền lợi nhóm, có những mối quan hệ xấu xí trong mớ bòng bong của những người làm công tác điều hành.

Còn hai trận đấu muộn và 21 vòng đấu nữa không biết điều gì sẽ xảy ra khi giải chỉ nóng vì sự cố, còn lại thì cứ nhàn nhạt trong sự nghi ngờ về niềm tin. Điều mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của đội tuyển và đội U-22 khi tham dự SEA Games 2017 vào tháng 7 này.

+ Kết quả các trận đấu sớm vòng 8

Sài Gòn - Hà Nội 0-0, SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh 2-0, FLC Thanh Hóa - XSKT Cần Thơ 1-0, Sanna Khánh Hòa - Long An 1-0, HA Gia Lai - TP.HCM 0-1.

+ Hai trận đấu muộn vòng 8

SL Nghệ An - B. Bình Dương, Hải Phòng - Quảng Nam.