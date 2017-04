Sẽ có những đội bóng ở nhóm cuối bị "tử thần" gọi tên, một khi tiếp tục thua tại vòng đấu áp chót của lượt đi Toyota V-League 2017 . Đương nhiên, cũng sẽ có những cầu thủ sẽ phải ra đường, nếu không thể hiện được mình khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa sắp bắt đầu.

Chạy lũ...

Đến lúc này, việc chỉ có 6 và 4 điểm đẩy Cần Thơ cùng Long An biến thành ứng viên lớn nhất cho tấm vé... xuống hạng vào cuối mùa.

Long An (trắng) đang chìm trong vũng lầy

Bi kịch nhất vẫn là Long An, khi đội bóng này trượt dài suốt 9 vòng đấu liên tiếp mà không biết đến chiến thắng, thậm chí "chỉ ước có 1 điểm" cũng không thể chạm đến, như lời HLV Minh Phương thú nhận.

Sự cố bi hài ở sân Thống Nhất tại vòng 6 đã khiến đội bóng miền Tây này đã "ốm lại càng yếu" khi lãnh án phạt nặng từ BTC giải bằng việc treo giò 2 trụ cột là Quang Thanh, Minh Nhựt và HLV Quang Sang.

Nhằm cứu vãn tình hình, Long An đã mời một người cũ là tiền vệ Minh Phương hòng giải cứu đội nhà. Nhưng đến lúc này, theo thú nhận của chính cựu đội trưởng ĐTQG là "mọi thứ quá khó khăn".

Và thực sự là quá khó khăn, khi kể từ thay ghế lái trưởng nhà cựu vương của V-League vẫn chưa thể gượng dậy khi thua 5 trận liên tiếp để kéo dài kỷ lục buồn 9 trận toàn thua.

Khá hơn, nhưng so với sự đầu tư lại ì ạch hơn nhất nhiều so với Long An là Cần Thơ. Đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo đang đứng ở vị trí thứ 13, và không cách đối thủ chính là bao.

Với phong độ hiện tại, đội bóng Tây Đô hoàn toàn có thể xuống hạng, trong hoàn cảnh Long An được các đối thủ "cứu". Để tránh tình trạng này, không cách nào khác Cần Thơ phải tự đứng dậy.

Các cầu thủ Cần Thơ cần tự đứng dậy

Còn hơn chục vòng đấu để chạy trốn tấm vé xuống hạng, nhìn có vẻ xa và dài. Nhưng thực tế, nếu thua tiếp ở vòng này chẳng thế nói được điều gì sẽ xảy ra.

... trốn cảnh thất nghiệp

Dù còn tới 2 vòng đấu nữa mới kết thúc lượt đi, nhưng lúc này phần lớn các đội bóng ở chiếu dưới đã bắt đầu rục rịch tính chuyện... thay người cho giai đoạn quan trọng sắp tới.

Có thể tưởng tượng viễn cảnh rất nhiều ngoại binh đang gây thất vọng phải lên đường nếu như các trận đấu còn lại của lượt đi không thể hiện được bản thân cho đội nhà.

Dyachenko trở thành ngoại binh mới nhất bị hất ra đường

Tấm gương của Dyachenko là một điển hình cho điều này, kể cả khi tiền đạo từng khoác áo Than Quảng Ninh cũng đôi phen cứu giá cho đội bóng của Lê Công Vinh, nhưng như thế là chưa đủ để tiếp tục ở lại.

Những ngoại binh của Long An đã được HLV Minh Phương "ra giá" ngay sau trận thua đậm trước CLB Sài Gòn ở vòng 11 khi khẳng định sẽ thay thế nếu tiếp tục chơi tồi cũng là ví dụ khác.

Không chỉ là ngoại binh, nhiều nội binh cũng chưa chắc suất ở lại mà không đóng góp được gì. Cần Thơ, Long An hay CLB TP.HCM đã có những tính toán để thay đổi lực lượng hòng tốt hơn, hoặc thay đổi tình hình.

V-League chưa khởi sắc trên sàn chuyển nhượng, nhưng ý chí phải thay đổi tình cảnh (như Long An, Cần Thơ chẳng hạn) buộc các đội bóng này phải mở két.

Vậy nên mới nói, vòng đấu thứ 12 được coi như bản lề của nhiều đội bóng, nhiều cầu thủ. Bởi không thay đổi sẽ xuống hạng, hoặc ra đường...thế thôi!

M.A