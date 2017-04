Trước vòng 11, giới chuyên môn hy vọng sẽ có cuộc đổi ngôi ở nhóm đầu. Sở dĩ thế, bởi 2 đội dẫn đầu Hà Nội và Thanh Hóa không tranh tài vòng này, nên đấy là cơ hội để CLB Quảng Nam bứt lên. Tiếc thay, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể làm được điều ấy ở cuộc so kè với HAGL, đội bóng vừa có 3 trận thua liên tiếp.

Người ta bảo, bóng đá không phải là bài toán đơn thuần mang tính chuẩn xác như những con số, và trận đấu trên sân Pleiku đã minh chứng điều ấy. Ở đấy, đội bóng xếp hạng 11 như HAGL đã thi đấu tốt hơn so với Quảng Nam – đối thủ đang đứng thứ 3 tổng sắp.

Vậy nên, chiến thắng của chủ nhà là dễ hiểu, dù bàn thắng duy nhất của Châu Ngọc Quang vẫn đang có nhiều tranh cãi vì HLV Hoàng Văn Phúc và nhiều chuyên gia cho rằng nó đã ở tư thế việt vị .

Không chỉ Quảng Nam bỏ lỡ dịp bứt phá, ngay thầy trò HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cũng phung phí cơ hội khá đáng tiếc khi tiếp SLNA trên sân nhà Lạch Tray. Thực tế, đội bóng đất Cảng dù đang xếp thứ 4 với 17 điểm, nhưng chỉ cần thắng trận chiều qua là vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, điều ấy đã không diễn ra dẫu Hải Phòng đã dẫn bàn rất sớm, nhưng để đối thủ gỡ hòa ở phút 24. Sau đó, thế trận cứ như một liều thuốc gây mê hạng nặng...

HLV Minh Phương (đứng) đang muốn lật ngược thế cờ cho Long An. Ảnh: Quốc An

Hai ứng viên hàng đầu từ cơ hội để có thể bứt lên, cuối cùng đã không thể làm được điều người hâm mộ của họ kỳ vọng. Ngược lại, Sanna Khánh Hòa đã biến điều không thể thành có thể một cách ngoạn mục. Họ giành 3 điểm ngay trên sân nhà của SHB Đà Nẵng trong thế phải thi đấu với 10 người ngay từ phút thứ 8.

Chứng kiến cuộc so kè giữa SHB Đà Nẵng – Sanna Khánh Hòa, HLV Minh Phương của Long An đã chia sẻ: “Nhìn tinh thần thi đấu của Sanna Khánh Hòa, tôi càng thêm niềm tin trong việc tìm cơ hội lật ngược thế cờ cho đội nhà ở những vòng tới”.

Có lẽ, HLV Minh Phương cũng đang muốn biến điều không thể thành có thể, dẫu Long An đang chìm sâu ở đáy bảng với 9 trận thua liên tiếp. Điều ấy thể hiện rõ sau trận thua 0-4 trước Sài Gòn FC ở vòng 11, khi anh phát biểu trong phòng họp báo: “Đội bóng Long An vẫn khát khao và sẽ cố gắng có điểm ở 2 trận đấu tới, dẫu đối thủ của chúng tôi là Than Quảng Ninh và Quảng Nam rất mạnh. Với tôi, còn thi đấu là còn hy vọng, bởi trong bóng đá tất cả đều có thể ra!”.

Theo Bongdaplus