CLB Long An tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng V-League 2017 sau khi thất thủ 0-4 trước Sài Gòn FC tại sân Thống Nhất.

CLB Long An tiếp tục thất bại

Sài Gòn

4:0

kết thúc

Long An

Văn Đại (19', 58', 61')

Tiến Duy (56')

SÀI GÒN - LONG AN

Trận mưa lớn trên sân Thống Nhất khiến trận đấu giữa Sài Gòn và Long An không có chất lượng chuyên môn cao, bởi 2 đội phải "thủy chiến" trên mặt sân sũng nước.

Những phút đầu trận, đội khách tạo được thế trận cân bằng nên hứa hẹn một kết quả có lợi. Thậm chí ở phút 12, Long An còn được hưởng quả phạt 11m do thủ môn Đức An phạm lỗi với cầu thủ Long An trong khu vực 16m50. Thế nhưng, chân sút Apollon đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để mở tỷ số cho Long An khi sút quá nhẹ để thủ môn Sài Gòn dễ dàng cản phá.

Sau đó chưa đầy 7 phút, Ngân Văn Đại (Sài Gòn) thoát xuống mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đến phút 40, Long An lại mất người do Oseni cố tình đá vào bụng hậu vệ Tiến Duy, khiến Oseni phải lãnh thẻ đỏ rời sân.

Với ưu thế hơn người ở hiệp 2, Sài Gòn tấn công dồn dập nên đã dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng. Các pha lập công của Sài Gòn do Tiến Duy (phút 56), Văn Đại (58 và 61) để nhấn chìm Long An với tỷ số 4-0.

Thắng trận này Sài Gòn vươn lên hạng 7 với 16 điểm, trong khi Long An lún sâu cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Sài Gòn: Đức An, Quốc Long, Văn Triền, Anh Vũ, Tiến Duy, Ngọc Duy, Văn Thanh, Văn Thuận, Hữu Thắng, Đình Trọng, Văn Đại.

Long An: Tiến Anh, Vũ Em, Phan Tấn Tài, Thành Trung, Huỳnh Tấn Tài, Tài Lộc, Thanh Cường, Apollon, Oseni, Nam Anh, Đình Hiệp.

17 giờ 40

Sài Gòn đang rất khát điểm để vươn lên nhóm trên, nên họ sẽ tận dụng sự sa sút phong độ của Long An để lấy trọn 3 điểm.

Trong những ngày vừa qua, HLV trưởng Nguyễn Minh Phương liên tục làm công tác tư tưởng cho cầu thủ, nhưng với việc mất 2 trụ cột Quang Thanh và Minh Nhựt, lực của Long An quá yếu nên sẽ khó tìm điểm trên sân khách. Trận này HLV Minh Phương sẽ cho Long An tập trung chơi phòng ngự với hy vọng kiếm 1 điểm, nhằm chấm dứt chuỗi 8 trận thua liên tiếp.

Thanh Niên Online