Các cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ và HA Gia Lai đều có tên trong đội tuyển quốc gia lẫn đội U-23 Việt Nam nhưng khả năng ghi bàn hoặc phòng thủ đều không ổn.

Ngẫu nhiên trận đấu giữa SL Nghệ An và HA Gia Lai (VTV6 trực tiếp 16 giờ 30) cũng là cuộc đụng độ của các chân sút với hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Bên phía HA Gia Lai có đến bốn cầu thủ tấn công gồm Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn và Hồng Duy sẽ thử tài cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh của chủ sân Vinh.

Ngặt nỗi sau chín vòng đấu, SL Nghệ An xứng danh hàng thủ tệ nhất giải khi để lọt lướt 17 bàn. Còn hàng công HA Gia Lai kém… nhì so với 13 đối thủ khác ở V-League, chỉ hơn mỗi đội cuối bảng Long An (chín bàn so với tám). Cách chơi của các tuyển thủ quốc gia này khó thuyết phục giới chuyên môn, dù HLV Hữu Thắng trên đội tuyển luôn nói rằng ông chọn cầu thủ có phong độ cao nhất.

SL Nghệ An ngoài cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh còn có cựu tuyển thủ - thủ môn Nguyên Mạnh không phải dạng vừa nhưng lưới nhà vẫn rung lên nhiều nhất. Ba bàn thua gần nhất trước Sài Gòn đều rơi vào tử huyệt ngay mặt thành giữa cặp trung vệ đội tuyển. Có lời đồn lãnh đạo đội SL Nghệ An đã phải họp khẩn để chấn chỉnh thái độ thi đấu của một số cầu thủ, chủ yếu là biểu hiện ngôi sao làm suy giảm tính kỷ luật trong đội.

HA Gia Lai gặp lại SL Nghệ An đang có vấn đề nơi hàng thủ khi nút chặn Quế Ngọc Hải đang bị nghi ngờ là bệnh ngôi sao. Ảnh: X.HUY - Q.THẮNG

Luôn có mặt trong đội hình xuất phát nhưng hai trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh chưa cho thấy sự vững chãi để xứng đáng là chọn lựa số một lên tuyển.

Đội bóng xứ Nghệ có khởi đầu không tốt, sau chín trận mới có 9 điểm và xếp thứ 11, chỉ hơn đội cuối bảng Long An 5 điểm. Sân Vinh cũng không hẳn là lợi thế lớn của họ như một thời khán giả đặt tên “chảo lửa”, vì sau năm trận SL Nghệ An chỉ biết thắng một, hòa ba, thua một. Trận lội ngược dòng thắng duy nhất 2-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 7 lại không có mặt trung vệ hay nhất Quế Ngọc Hải do thẻ phạt.

Trong khi đó, HA Gia Lai có nhiều chân sút của đội tuyển quốc gia lại mắc bệnh “chán ăn bàn” với hiệu suất kém gần cuối bảng. Sự hiếm muộn bàn thắng của họ đáng báo động, dù rằng Công Phượng và Văn Toàn nổi tiếng với phẩm chất săn bàn từ cách đây hơn hai năm rồi. Thế nhưng đến lúc này Văn Toàn vẫn tịt ngòi, còn Công Phượng mới ghi ba bàn, toàn vào lưới hai đội cuối bảng.

Sự chật vật săn tìm bàn thắng của HA Gia Lai luôn trung thành với lối chơi tấn công làm họ khó chịu đến nỗi HLV Quốc Tuấn phải đưa Văn Thanh lên đá tiền đạo. Văn Thanh đã ghi bốn bàn nhưng cái cách bày ra thế trận tấn công của đội bóng phố núi bị các đối thủ cho là đơn điệu và không khó bắt bài.

Đội tuyển sắp sửa tập trung chuẩn bị Asian Games. Không còn nhiều thời gian cho các tuyển thủ quốc gia ở hàng công HA Gia Lai hay tuyến phòng ngự SL Nghệ An trở lại chính mình và đây là lúc để họ lên tiếng. Bằng không thì áp lực của sự tệ hại trong màu áo CLB sẽ trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng khi về với thầy Hữu Thắng.

Hai trận đấu sớm còn lại

• Sanna Khánh Hòa - Sài Gòn (VPF trực tiếp 17 giờ): Thầy trò HLV Võ Đình Tân sau hai mùa cầm cự ở V-League đã chững chạc hẳn ở mùa thứ ba. Đoàn quân trẻ Sanna Khánh Hòa không dễ bị bắt nạt nhưng ít ai ngờ sau hơn 1/3 chặng đường, họ chễm chệ ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sài Gòn như vừa hồi sinh với trận thắng SL Nghệ An 3-1 sau sáu trận không biết thắng. Tuy nhiên, họ chắc hẳn khó lấy điểm trên sân của Sanna Khánh Hòa, đơn giản chủ nhà đang có phong độ cao sau ba trận thắng liên tiếp.

• TP.HCM - Hải Phòng (BĐTV trực tiếp 17 giờ): Hai đối thủ có cùng điểm 14, cùng số trận thắng bốn, hòa ba, thua hai nhưng Hải Phòng xếp trên ở vị trí thứ tư nhờ hơn hiệu số bàn thắng (hai so với một). TP.HCM với thân phận tân binh V-League vẫn có nhiều cựu binh trong đội hình làm chỗ dựa. Chắc chắn chủ sân Thống Nhất sẽ không khó nhìn ra Hải Phòng săn bàn chủ yếu nhờ vào cặp ngoại binh và nếu vô hiệu hóa Fagan - Stevens, đội TP.HCM sẽ có 1-3 điểm.