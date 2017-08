Sau khi xem xong MV mới nhất của Thiều Bảo Trang, Thanh Thảo đã một quyết định bất ngờ khiến nữ ca sĩ trẻ vô cùng sung sướng, hạnh phúc.

Chiều 2/8, Thiều Bảo Trang đã có buổi ra mắt giới thiệu MV được đầu tư nhất trong sự nghiệp mang tên Be With You, với sự tham gia của đông đảo anh/chị em nghệ sĩ Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Trà My Idol, Đinh Hương, Phương Ly, Vũ Thảo My,… cùng bạn bè và báo chí truyền thông.

Be With You là dự án đánh dấu một bước chuyển trong sự nghiệp âm nhạc của Thiều Bảo Trang.

Chia sẻ về nguyên nhân của sự lột xác lần này từ âm nhạc đến hình ảnh, Thiều Bảo Trang cho biết: “Thời điểm này, Trang cảm thấy tự tin nhất về ngoại hình của mình và muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân nên Trang quyết định đầu tư và ra mắt MV Be With You”.

Bởi tính chất quan trọng nên MV Be With You được Thiều Bảo Trang và ekip đầu tư rất chỉn chu với phần âm nhạc kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Clip: Thiều Bảo Trang lần đầu hát live ca khúc Be With You.

Là một trong những khách mời đặc biệt, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã dành nhiều lời khen ngợi: “Anh đã biết khả năng của em từ rất lâu rồi. Lúc nãy anh cũng có đứng xem sản phẩm mới của em. Có thể nói, đây là lần đầu tiên anh thấy một sản phẩm có thể mời được 4 biên đạo múa nổi tiếng để hợp tác với nhau. Đây là điều chưa từng có ở Việt Nam và anh chỉ nói ngắn gọn thôi, đó là: Sản phẩm của em đủ sức để “chơi” với quốc tế”.

Đàm Vĩnh Hưng mang hoa đến tặng Thiều Bảo Trang.

Riêng về Thanh Thảo, cô cho biết đã để ý Thiều Bảo Trang rất lâu vì những thành tích từ những ngày đầu tham gia The Voice 2012. Bên cạnh đó, nếu nói theo hướng tình cảm thì cả hai cùng một sư phụ - đó là ca/nhạc sĩ Phương Uyên. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, sau khi xem Be With You, Thanh Thảo đã bị chinh phục hoàn toàn vì quá tài năng: đẹp, hát hay , sáng tác hay, nhảy đẹp, chân dài,…

Clip: Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo chia sẻ về MV mới của Thiều Bảo Trang.

Đặc biệt, sau khi xem xong MV, Thanh Thảo quyết định nhận Thiều Bảo Trang là ca sĩ độc quyền của công ty tại Hoa Kỳ để giúp cô phát triển sự nghiệp ra hải ngoại. Quá sung sướng trước lời đề nghị này, Thiều Bảo Trang ngay lập tức nhận lời đồng ý cũng như gửi lời cảm ơn đến “bà bầu” Thanh Thảo.

Thanh Thảo quyết định giúp đỡ Thiều Bảo Trang phát triển sự nghiệp ở thị trường hải ngoại.

Một số hình ảnh trong buổi họp báo ra mắt MV Be With You của Thiều Bảo Trang diễn ra vào trưa 2/8:

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Đinh Hương

Quán quân Giọng hát Việt mùa hai - Vũ Thảo My

Phương Ly

Trà My Idol

Hakoota Dũng Hà

Thiều Bảo Trang khoe vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu khi lần đầu hát live ca khúc Be With You.

Bửu ĐặngĐinh Trung Tín