Volkswagen vừa ra mắt chiếc xe ô tô điện Golf mới với khả năng di chuyển khoảng 200 km sau một lần sạc.

Với bộ sạc DC tùy chọn, chiếc xe có thể nạp đầy 80% pin sau hơn một giờ tại trạm sạc nhanh DC.

Volkswagen đã công bố phiên bản mới nhất của dòng xe điện Golf và theo EPA thì chiếc xe này có thể di chuyển được quãng đường 200 km khi được bán ra tại Mỹ vào mùa xuân năm nay. Đây là một sự cải thiện đến 50% độ dài quãng đường di chuyển được so với sản phẩm trước đây. Ngoài ra, Golf mới cũng có tốc độ nhanh hơn nhờ một động cơ điện cải tiến với 134 mã lực (so với 115 mã lực trên phiên bản Golf cũ).

Mặc dù có một động cơ mạnh hơn nhưng việc chiếc xe có thể đi xa hơn chủ yếu do thỏi pin đã được cải tiến và hoạt động hiệu quả hơn. 200 km vẫn là một con số khiêm tốn so với các dòng xe điện như Chevrolet Bolt hay Tesla Model S. Tuy nhiên, chiếc xe mới của Volkswagen sẽ được tích hợp bộ sạc 7.2 kW (cho phiên bản cao cấp), cho phép sạc pin an toàn dưới 6 giờ tại một trạm sạc 240-volt.

Thông tin này được tiết lộ khi giám đốc Volkswagen tại Anh thông báo rằng họ đã khắc phục được 470 nghìn chiếc xe trong tổng số 1,2 triệu chiếc bị ảnh hưởng trong vụ bê bối khí thải động cơ diesel tại Anh.

Cafebiz