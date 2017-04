King Coffee – Một thương hiệu sản phẩm càphê Việt thuộc Cty TNI Corporation đã lên kệ hệ thống bán lẻ lớn của tập đoàn Hello Oyster thông qua một kí kết hợp tác phân phối.

TNI Corporation kí kết hợp tác với Hello Oyster phân phối sản phẩm King Coffee tại thị trường Trung Quốc.

Hello Oyster là một tập đoàn lớn tại Trung Quốc trong ngành thức ăn và đồ uống. Theo ông Feng Jing Bo - Tổng giám đốc của Hello Oyster, sản phẩm King Coffee phù hợp với nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng tại Trung Quốc, ngoài việc được phân phối trong hệ thống của Hello Oyster còn được bán qua các kênh T-MALL, JD, YHD. Các dòng sản phẩm được Hello Oyster phân phối tại Trung Quốc gồm càphê hòa tan King Coffee 3 in 1; càphê rang xay King Coffee Groumet Blend, King Coffee Inspire Blend; King Coffee Pure Black, Expresso, Expert Blend…

King Coffee hiện đã lọt vào Top 4 Thương hiệu bán chạy nhất trên kênh T-Mall Super Market – là 1 trong bộ 3 website chủ chốt của Alibaba hiện có hơn 6 triệu người dùng kích hoạt (acitve users). Theo TNI Corporation, trong tháng 5 tới King Coffee sẽ chính thức lên kệ của Carrefour – một hệ thống siêu thị bán lẻ lớn tại Trung Quốc. Khi đó, sản phẩm King Coffee của Việt Nam gần như phủ toàn bộ thị trường bán lẻ tại quốc gia hơn 1,3 tỉ dân này.

Theo đánh giá của trang PR Newswire tại Trung Quốc thì mục tiêu này hoàn toàn nằm trong tầm tay. Trong khi đó ông Peter Tsang – Phó Tổng Giám đốc thường trực tại thị trường Trung Quốc của TNI Corporation - cho rằng : “Thị trường càphê của Trung Quốc đang phát triển rất mạnh mẽ. King Coffee sẽ trở thành thương hiệu càphê Việt nổi bật tại Trung Quốc”. Ngoài thị trường Trung Quốc Đại lục, King Coffee cũng đang có kế hoạch bước sang thị trường Hồng Kông, Đài Loan.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo (bìa phải) trả lời phỏng vấn của giới truyền thông Trung Quốc xung quanh việc đưa sản phẩm King Coffee vào thị trường này.

TNI Corporation và King Coffee là hai cái tên khá mới đối với thị trường Việt Nam nhưng chủ nhân của nó thì khá nổi tiếng vì có “gốc gác” Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – Tổng Giám đốc TNI Corporation – vợ của “vua càphê” Đặng Lê Nguyên Vũ. TNI Corporation được thành lập để chuyên xuất khẩu càphê ra nước ngoài và King Coffee chính là sản phẩm thương hiệu mới mà TNI Corporation đã sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Mỹ từ cuối năm 2016, tiếp đó là các thị trường Ấn Độ, Australia, Singapore… Bà Thảo đã có tham vọng và những bước đi biến King Coffee trở thành một thương hiệu càphê Việt lớn trên thị trường quốc tế.

Đối với thị trường Trung Quốc, TNI Corporation đã mở văn phòng tại Thâm Quyến từ năm 2015 và sản phẩm xuất khẩu chính là càphê G7 Trung Nguyên 3 in 1. Trong thời gian gần đây, TNI Corporation đã xúc tiến đưa thương hiệu càphê mới King Coffee sang thị trường hơn 1,3 tỉ dân này với tầm nhìn chinh phục 1 tỉ USD doanh thu.

Thế Lâm