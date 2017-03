Thấy bạn rửa tay trong chậu nước dành cho giáo viên, C. mắng Hồng thì bị đấm vào mặt. Tức giận, C. vung tay trúng vào cổ khiến Hồng tử vong.

Ngày 30/3, đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố và tạm giam hình sự đối với Trần Đức C. (học sinh lớp 9, trường THCS Lý Tự Trọng) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Trường THCS Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ việc

Theo lời khai của C, khoảng 13h30 ngày 28/3, trước giờ học, em Nguyễn Xuân Hồng (học sinh lớp 9, trường THCS Lý Tự Trọng, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương) đến rửa tay trong chậu nước dành cho giáo viên thì bị C. nhắc nhở.

Nghe vậy, em Hồng quay lại đấm vào mặt của C nên nam sinh này vung tay đánh trúng cổ khiến Hồng ngã gục tại chỗ.

Phát hiện Hồng bị ngất xỉu, một số học sinh đã gọi thầy giáo cùng đưa em Hồng đi cấp cứu nhưng không kịp.

Thành Trung