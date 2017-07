(Tin thể thao, Tin võ thuật) 4 đả nữ mỗi người một vẻ, xinh đẹp có, dữ dằn có nhưng họ còn có 1 điểm chung là sở hữu khả năng thực chiến mạnh mẽ, là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ.

Võ sư Vịnh Xuân Pierre Flores tới Việt Nam và khiến giới võ thuật Việt Nam sôi sục, trong khi đó cuối tuần này 11h, 30/7 võ đài UFC cũng chứng kiến màn đại chiến vô cùng được ngóng đợi giữa Jon Jones và Daniel Cormier. Chưa bao giờ làng võ tổng hợp MMA lại nóng đến thế, mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những võ sỹ giỏi nhất MMA, qua tuyến bài "Võ sỹ thực chiến MMA đáng sợ nhất" từ ngày 26/7!

Ronda Rousey đã từng là "Nữ hoàng UFC", là ngôi sao nữ số 1 của làng MMA nhưng kể từ sau những thất bại liên tiếp, võ sỹ người Mỹ chưa có dấu hiệu trở lại. Bây giờ làng MMA nữ là thời của các tên tuổi khác.

Joanna Jedrzejczyk: Nhà vô địch tuyệt đối

Cô nàng Joanna Jedrzejczyk 29 tuổi sinh ra tại Ba Lan hiện đang là nhà vô địch tuyệt đối tại đấu trường UFC với việc trở thành tay đấm châu Âu số 3 giữ đai vô địch UFC và là người duy nhất của Ba Lan giữ danh hiệu Strawweight (hạng 52kg nữ).

Joanna Jedrzejczyk

Joanna còn có biệt danh là "Nhà vô địch" giữ đai UFC kể từ 14/3/2015, trải qua 5 trận bảo vệ đai liên tiếp hiện tại cô vẫn đang giữ trong tay danh hiệu cao quý. Trong sự nghiệp thi đấu tại MMA, võ sỹ Ba Lan toàn thắng 14 trận, đáng chú ý nhất là 8 trận thắng tại đấu trường UFC.

Trước khi đến với MMA và tới UFC, Joanna từng là một võ sỹ kickboxing với 30 trận, thắng 27 và chỉ thua 3 trận. Cô cũng từng giành 5 tấm HCV Muay thế giới ở các hạng cân khác nhau. Biệt danh "Nhà vô địch" quá hợp với đả nữ người Ba Lan.

Võ sỹ Ba Lan từng đứng ở vị trí số 1 bảng xếp hạng các tay đấm nữ vào tháng 5/2017, cô cũng đứng thứ 7 trong trên BXH phi giới tính (cả nam và nữ) theo UFC.

Chuỗi bất bại của Jedrzejczyk

Thành tích Đối thủ Cách Sự kiện Ngày Hiệp Thời gian

14–0 Jéssica Andrade Tính điểm UFC 211 13/5/2017 5 5:00

13–0 Karolina Kowalkiewicz Tính điểm UFC 205 12/11/2016 5 5:00

12–0 Cláudia Gadelha Tính điểm The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia Finale 8/7/2016 5 5:00

11–0 Valérie Létourneau Tính điểm UFC 193 15/11/2015 5 5:00

10–0 Jessica Penne Knock-out kỹ thuật UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne 20/6/2015 3 4:22

9–0 Carla Esparza Knock-out kỹ thuật UFC 185 14/3/2015 2 4:17

8–0 Cláudia Gadelha Tính điểm UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic 13/12/2014 3 5:00

7–0 Juliana Lima Tính điểm UFC on Fox: Lawler vs. Brown 26/7/2014 3 5:00

6–0 Rosi Sexton Knock-out CWFC 69 - Super Saturday 7/6/2014 2 2:36

5–0 Karla Benitez Tính điểm WAM - Fabinski vs. Herb 9/5/2014 3 5:00

4–0 Julia Berezikova Tính điểm Fight Nights - Battle of Moscow 12 20/6/2013 2 5:00

3–0 Kate Jackson Knock-out kỹ thuật PLMMA 17 Extra - Warmia Heroes 18/5/2013 2 5:00

2–0 Lily Kazak Đối thủ xin hàng Makowski FC 5 8/12/2012 1 3:22

1–0 Sylwia Juskiewicz Tính điểm SFT - MMA Diva Fight Night SPA 19/5/2012 2 5:00

Amanda Nunes: Kẻ "hạ sát" nữ hoàng

Đả nữ người Brazil, 29 tuổi có tên đầy đủ là Amanda Lourenco Nunes với biệt danh "Mãnh hổ". Cô đã trải qua 18 trận tại đấu trường MMA, thắng 14 trong đó có 10 trận knock-out và để thua 4 trận.

Amanda Nunes

"Mãnh hổ" Amanda Nunes hiện đang là nhà vô địch hạng gà khi cô cướp ngôi của Miesha Tate 7/2016 và bảo vệ thành công đai vô địch khi đấu với Ronda Rousey tháng 12/2016.

Amanda Nunes thi đấu mang đậm phong cách võ Brazil Jiu-jitsu với những cú bẻ, khóa trứ danh bênh cạnh đó cô còn có lối di chuyển và tung quyền theo kiểu boxing. Đấu với Nunes chỉ cần 1 giây sơ hở đối thủ sẽ phải trả giá đắt.

Cristiane Justino: "Nữ hoàng" chỉ bại 1 lần

Cristiane ra mắt MMA vào năm 2005, tại Brazil, lúc đó cô đã bại trận trước đối thủ Erica Paes khi nhận cú "đầu gối bay" của đối thủ. Song đó là lần duy nhất đả nữ 32 tuổi sinh ra tại Brazil hiện thi đấu cho tuyển Mỹ để thua tại đấu trường võ tổng hợp.

"Quái nữ người Mỹ"

Ở 17 trận tiếp theo, "quái nữ" Mỹ bất bại. Cô cầm hòa 1 trận và thắng 16 trận trong đó có 15 trận thắng bằng knock-out, một chi tiết chỉ ra rằng Justino đáng sợ như thế nào.

Nữ võ sỹ 32 tuổi hiện đang là nhà vô địch tại 2 đấu trường Strikeforce và Invicta FC, cô mới chỉ tham gia UFC đúng 2 trận, song đả nữ này đang hướng tới chức vô địch mà Amanda Nunes đang nắm giữ.

Valentina Shevchenko: Viên đạn bọc đường làng MMA

Là một võ sỹ nhưng Shevchenko lại sở hữu gương mặt đẹp và thân hình rất quyến rũ. Valentina từng thi đấu Boxing, Muay Thái, Kicboxing trước khi chuyển sang chơi MMA và đến với đấu trường UFC.

"Viên đạn bọc đường"

Tính cả sự nghiệp thi đấu các môn, đả nữ có biệt danh là "viên đạn" mới chỉ thua đúng 3 trận (1 ở kicboxing và 2 MMA), ngược lại cô giành tổng cộng 28 trận thắng ở 3 đấu trường Boxing, Kickboxing và MMA.

Shevchenko là một nhà vô địch Kickboxing, Muay Thái nhưng sang MMA cô vẫn chưa được thi đấu một trận tranh đai nào, qua 4 trận đấu tại UFC (thắng 3, thua 1), cô gái 29 tuổi hy vọng mình sẽ được tham dự một trận tranh đai, với những gì đã thể hiện chắc hẳn chủ tịch UFC Dana White sẽ trao cho đả nữ người Kyrgyzstan một cơ hội.

Video những chiến thắng để đời của Shevchenko: