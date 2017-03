Tòa án Seoul cho biết vợ đạo diễn Hong Sang Soo từ chối ký hoặc tham dự bất kỳ buổi gặp nào liên quan đến thủ tục ly hôn.

Đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee đã công khai hẹn hò sau gần một năm lảng tránh. Họ xuất hiện tay trong tay ở LHP Berlin và tại sự kiện họp báo ở Seoul gần đây.

Nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng Hong Sang Soo không ngại thể hiện sự yêu chiều khi vừa nâng váy, vừa chỉnh trang phục cho người tình kém 22 tuổi trước đám đông.

Hong Sang Soo cho biết đã nộp đơn ly hôn từ ngày 17/11/2016 và đang chờ tòa giải quyết. Tuy nhiên, tờ Mydaily tiết lộ quá trình ly hôn của đạo diễn 57 tuổi hiện gặp khá nhiều khó khăn do vợ ông kiên quyết không ký đơn, từ chối có mặt tại tòa.

“Bà ấy không ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến chuyện ly hôn. Tòa cũng gửi đơn yêu cầu có mặt vài lần nhưng vợ Hong Sang Soo luôn vắng mặt. Lần gần nhất bà bỏ qua đề nghị của tòa là hôm 6/3. Lý do bà đưa ra là không thể có mặt”, nguồn tin cho biết trên Mydaily.

Đại diện tòa án cho hay nếu quá thời gian cho phép, tòa sẽ phải đơn phương đưa ra quyết định với cuộc hôn nhân của đạo diễn Hong Sang Soo.

Nguồn tin từ gia đình vợ đạo diễn Hong Sang Soo tiết lộ bà cảm thấy bế tắc khi chồng coi thường hơn 30 năm chung sống. “Những hình ảnh Hong Sang Soo chăm sóc và ngỏ lời yêu người tình khiến bà ấy thực sự thất vọng. Bà ấy muốn họ phải hiểu nỗi đau bà đang trải qua”, nguồn tin này cho biết trên Mydaily.

Trước đó, vợ đạo diễn Hong Sang Soo từng công bố về chuyện ngoại tình của chồng với diễn viên đáng tuổi cháu.

"Chúng tôi gặp nhau khi học chung ở Mỹ. Vì bằng tuổi nên chúng tôi cảm thấy rất đồng cảm về suy nghĩ. Anh ấy học tại trường nghệ thuật California còn tôi sống ở Mỹ nhiều năm. Sau thời gian quen biết, chúng tôi kết hôn và có một con gái. Cuộc sống vốn dĩ rất êm ấm", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, gia đình bà rạn nứt vì sự xuất hiện của Kim Min Hee. Kim và đạo diễn Hong gặp gỡ nhau trên phim trường Right Now, Wrong Then. Khi trở về nhà, ông nói thẳng về cảm xúc dành cho nữ diễn viên đáng tuổi con gái.

"Chúng tôi sống với nhau 30 năm. Ông ấy là người đã có gia đình, tôi tôn trọng ông ấy hết mực. Nhưng một ngày, ông ấy nói rằng muốn sống với phụ nữ khác và khuyên tôi nên yêu người đàn ông khác", bà chia sẻ.

Bà cho biết con gái cũng van nài bố suy nghĩ lại nhưng không thành công. Không nói được chồng, bà chủ động liên lạc với Kim Min Hee, khuyên cô nên từ bỏ người đàn ông đã có gia đình.

Nhưng không ngờ bà còn bị cô mắng lại. Kim Min Hee nói: "Ngoại tình ư? Đó là lý do tại sao bà nên quản chồng chặt hơn".

Cuối buổi phỏng vấn, bà Hong khẳng định sẽ không ly hôn vì bất kỳ lý do nào. "Tôi sẽ không ly hôn trừ khi tôi chết. Tôi vẫn yêu chồng và ông ấy cũng vậy. Tôi tin tưởng rằng sau cùng ông ấy sẽ quay lại với tôi".

Kim Min Hee là diễn viên có tiếng của Hàn Quốc. Cô từng hẹn hò những mỹ nam màn ảnh như Lee Jung Jae, Lee Soo Hyuk, Jo In Sung.

