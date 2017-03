Sau nhiều ngày trông đợi, Yến Phương đã vượt cạn thành công hôm 4/3.

Yến Phương - bà xã Lam Trường - chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh bàn tay của con gái mới sinh. Cô viết: 'Welcome babygirl Phoebe to the world in March 4th, 2017. We love you'. (Tạm dịch: Chào mừng con gái Phoebe đến với thế giới vào 4/3/2017. Ba mẹ yêu con).

Nhiều bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Yến Phương - Lam Trường.

Yến Phương chia sẻ ảnh bàn tay con gái mới sinh

Trước đó, hôm 28/2, Yến Phương thông báo với bạn bè, cô sẽ 'biến mất' cho đến khi con gái cô chào đời. Cô cũng thổ lộ, mình sẽ nhớ chiếc bụng bầu đã ở bên cô những tháng qua.

Trong quá trình mang thai con gái, Yến Phương hay thèm ăn măng cụt. Ông xã cô đi lưu diễn cũng cố gắng mua loại trái cây này về cho cô ăn, dù nó khá đắt đỏ so với những loại trái cây khác.

Lam Trường - Yến Phương biết họ có con gái khi thai nhi được 20 tuần tuổi. Lúc đó, họ đã ôm nhau la hét vì quá sung sướng. Yến Phương tâm sự, cô biết mình mang bầu sau khi tốt nghiệp khóa học kế toán, nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc học.

Trong thời gian mang thai, ngoài tháng đầu tiên Yến Phương ăn uống khó tiêu và ngủ nhiều, những tháng sau cô ăn uống ngon miệng và lên cân hơi nhiều, nhưng chỉ to lên ở những phần cần to.

Vợ chồng Lam Trường chụp ảnh kỷ niệm khi Yến Phương mang bầu 7 tháng

Lam Trường - Yến Phương công khai yêu nhau từ năm 2013, nhưng phải đến đầu năm 2014 họ mới thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Cuối năm 2014, đôi uyên ương đã có đám cưới ấm áp bên người thân, gia đình.

Từ khi vợ mang thai, Lam Trường muốn dành nhiều thời gian ở bên Mỹ để chăm sóc hai mẹ con hơn nên đã từ chối rất nhiều show diễn và làm giám khảo cho chương trình lớn ở Việt Nam.

Trước khi bà xã sinh, Lam Trường đã có mặt tại Mỹ, dù trước đó mẹ vợ anh cũng đã sang để chăm con.

Theo Diễm Trinh/Ngoisao.net