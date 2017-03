Yến Phương - vợ 9x của Lam Trường bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ bến khi vừa hạ sinh con gái vào ngày 4/3 tại Mỹ.

Yến Phương, vợ 9x của ca sĩ Lam Trường vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng trên trang cá nhân. Cô đăng tải hình ảnh bàn tay xinh xắn của bé Phoebe và viết: "Welcome babygirl Phoebe to the world in March 4th, 2017. We love you (Tạm dịch: Mừng bé gái Phoebe chào đời ngày 4/3/2017. Chúng tôi yêu bé)".

Trước đó, "anh Hai" cũng chụp một bộ ảnh Yến Phương khi đang mang thai ở tuần cuối cùng để cô đăng tải trên trang cá nhân. Nam ca sĩ Mưa phi trường cũng đã sang Mỹ để chăm sóc vợ 9x trước khi sinh.

Hình ảnh Yến Phương đăng tải trên trang cá nhân.

Loạt ảnh Yến Phương mang bầu tuần cuối cùng được Lam Trường tự tay chụp.

Hà Phương/VTC News