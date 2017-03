Bà xã giọng ca "Tình đơn phương" hạnh phúc khi đón chào con gái đầu lòng vào ngày 4/3 ở Mỹ.

Trên trang cá nhân, bà xã ca sĩ Lam Trường chia sẻ niềm vui khi đón con gái chào đời cùng hình ảnh bàn tay xinh xắn của bé. Cô viết: "Welcome babygirl Phoebe to the world in March 4th, 2017. We love you".

Trong thời gian mang thai, Yến Phương chia sẻ cô khỏe mạnh, hầu như không bị ốm nghén. Món ăn cô thèm nhất khi mang bầu là măng cụt. Ở Mỹ, trái cây này rất hiếm và đắt tiền nhưng Lam Trường thường mua về cho vợ sau những chuyến lưu diễn.

Hình ảnh bàn tay nhỏ xinh của em bé được Yến Phương khoe trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Không những thế, ca sĩ sinh năm 1974 còn thường lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của vợ khi mang bầu bằng những bộ ảnh công phu.

Lam Trường từng chia sẻ dù bận rộn với các chuyến lưu diễn nhưng khi về nhà anh không ngại việc gì để vợ cảm thấy hạnh phúc.

Theo một nguồn tin, trước khi Yến Phương lâm bồn, mẹ ruột và ông xã đều sắp xếp công việc ở Việt Nam để sang Mỹ chăm sóc cô.

Năm 2013, giọng ca Tình đơn phương công khai tình cảm với Yến Phương, cô gái nhỏ hơn anh 15 tuổi. Cả hai gặp nhau trong chuyến anh sang Mỹ lưu diễn và đã trúng tiếng sét ái tình sau cuộc trò chuyện.

Yến Phương từng là fan của Lam Trường.

Trước đó, Yến Phương từng là fan của “anh Hai”. Năm 2014, đám cưới của cặp đôi diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sau hôn lễ, Yến Phương tiếp tục việc học ở Mỹ và kinh doanh online.

Trước khi kết hôn với người đẹp 9X, Lam Trường đã trải qua một đời vợ. Anh và vợ cũ Ý An, một kỹ sư máy tính làm việc ở Mỹ làm lễ cưới vào năm 2004.

Hải Thanh