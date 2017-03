Mới đây, thông tin vợ Lam Trường đã hạ sinh con gái tại Mỹ khiến nhiều người vui mừng.

Yến Phương - bà xã Lam Trường - chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh bàn tay của con gái mới sinh. Cô viết: "Welcome babygirl Phoebe to the world in March 4th, 2017. We love you". (Tạm dịch: Chào mừng con gái Phoebe đến với thế giới vào 4/3/2017. Ba mẹ yêu con). Nhiều bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Yến Phương - Lam Trường.

Vợ Lam Trường sinh con gái.

Trước đó, hôm 28/2, Yến Phương thông báo với bạn bè, cô sẽ "biến mất" cho đến khi con gái cô chào đời. Cô cũng thổ lộ, mình sẽ nhớ chiếc bụng bầu đã ở bên cô những tháng qua. Trong quá trình mang thai con gái, Yến Phương hay thèm ăn măng cụt. Ông xã cô đi lưu diễn cũng cố gắng mua loại trái cây này về cho cô ăn, dù nó khá đắt đỏ so với những loại trái cây khác.

Lam Trường công khai tình cảm với Yến Phương vào năm 2013.

Lam Trường công khai tình cảm với Yến Phương vào năm 2013. Cả hai quen nhau trong một lần anh sang Mỹ lưu diễn. Một năm sau đó, họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân và khán giả. Vợ 9X cũng thường xuyên xuất hiện cùng chồng tại sự kiện, đặc biệt trong thời gian anh làm huấn luyện viên The Voice Kids. Ngày, 18/11/2016, Lam Trường chính thức "khoe" tin vui rằng bà xã mình đã mang thai 26 tuần tuổi và là bé gái.

Trên trang cá nhân, Yến Phương cũng chia sẻ một số hình ảnh của mình trong thời gian thai kỳ. Cô vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng. Lam Trường dành nhiều thời gian ở Mỹ để chăm sóc hai mẹ con trước khi cô hạ sinh.