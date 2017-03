Ống dẫn dầu xưởng luyện thép ở Thái Bình bị vỡ khiến 3 công nhân quốc tịch Trung Quốc bị bỏng nặng.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc

Tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết sáng 10-3, tại Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli ở thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân bị bỏng nặng .

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút. Trong quá trình sửa chữa đường ống dẫn dầu máy thủy lực của xưởng luyện thép, ống dẫn dầu bị vỡ, dầu tràn, bắn vào công nhân và phôi thép nóng vừa ra lò dẫn đến bén lửa, cháy dầu, làm 3 công nhân đang làm việc trực tiếp tại khu vực này bị bỏng.

3 nạn nhân gồm các anh Vũ Bá Chinh (1984, trú tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Chu Như Siêu (1970) và Trịnh Văn Hoa (1968), đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Phụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương và công ty đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do bị bỏng nặng, ngay trong ngày, 3 công nhân đã được đưa lên tuyến trên (Bệnh viện bỏng Trung ương tại Hà Nội), để điều trị.

Trọng Đức