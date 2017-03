Bộ Công Thương đã quyết định cử một tổ công tác vào Nghệ An để kiểm tra sự cố vỡ đập thải tại Xí nghiệp thiếc Suối Bắc - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Mặc dù nhà chức trách địa phương cũng như Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) liên tục cập nhật thông tin và báo cáo Bộ Công Thương về việc sự cố vỡ đập thải tại Xí nghiệp thiếc Suối Bắc - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chiều 12/3, Bộ Công Thương vẫn quyết định cử một tổ công tác vào Nghệ An để kiểm tra thực tế hiện trường.

Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố.

Ngay sáng 13/3, tổ công tác này, do Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Tô Xuân Bảo làm trưởng đoàn, cùng với đại diện TKV, và các đơn vị chức năng sẽ lên đường vào Nghệ An. Báo cáo của TKV cho biết, đập thải Xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Hiện, sự cố đã được các đơn vị chức năng kịp thời xử lý. Bộ Công Thương cho hay, TKV đang tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương để thực hiện công tác điều tra, xác định nguyên nhân và tiếp tục khắc phục để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường.

Đồng thời, qua sự cố này TKV cũng có biện pháp phòng ngừa, không để các sự cố tương tự xảy ra, nhất là mùa mưa bão đang đến gần./.