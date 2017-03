TKV phải kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân sự cố, trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan đến sự cố vỡ đập.

Vỡ đập ở Nghệ An: Bộ Công thương yêu cầu TKV kiểm điểm cá nhân, đơn vị liên quan. Ảnh: Đoàn công tác Bộ Công thương vào làm việc tại Nghệ An ngày 13 và 14/3. (Ảnh: Thủy Tiên)

Bộ Công thương sáng nay (15/3) cho biết, Đoàn công tác của Bộ đã làm việc với Công ty Cổ phần Kim loại mầu Nghệ Tĩnh, UBND huyện Quỳ Hợp và Sở Công thương tỉnh Nghệ An trong chiều qua (14/2) để xác minh nguyên nhân sự cố vỡ đập .

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác kết luận, đập thải quặng đuôi bị vỡ là một hạng mục công trình bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Theo quy định, Công ty cổ phần kim loại mầu Nghệ An phải lập hồ sơ, trình UBND tỉnh Nghệ An xác nhận hoàn thành xây dựng các công trình bảo vệ môi trường (trong đó có hạng mục đập thải bị vỡ ) trước khi đưa dự án khai thác mỏ vào vận hành chính thức. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Theo yêu cầu về đánh giá tác động môi trường, đập thải này phải có rãnh thoát nước chảy tràn được kè bằng đá hộc và trát vữa bê tông. Nhưng qua thực tế kiểm tra, các rãnh này vẫn hoàn toàn bằng đất.

Đoàn công tác cũng xác định, thiết kế kỹ thuật của đập thải do chủ doanh nghiệp tự thiết kế và phê duyệt. Đến thời điểm kiểm tra, Công ty vẫn chưa trình được cho đoàn công tác hồ sơ thi công và vận hành hồ thải.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trường, sau khi nghe ý kiến giải trình của chủ doanh nghiệp, các ý kiến phát biểu của đại diện Sở Công thương tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳ Hơp, và Tổng công ty Khoáng Sản – TKV, Đoàn công tác đã kết luận một trong những nguyên nhân gây nên sự cố vỡ đập thải là do chủ doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của pháp lý hiện hành về quản lý sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường.

Do vậy, Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty này dừng hoạt động của bãi thải tập trung nguồn lực, khắc phục sự cố. Tuyệt đối không để xảy ra tràn bùn thải ra môi trường đặc biệt có các biện pháp phòng ngừa khi điều kiện mưa, lũ xảy ra.

Đoàn công tác cũng yêu cầu công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng của tỉnh để hỗ trợ cho người dân, ổn định cuộc sống theo yêu cầu của UBND huyện Quỳ Hợp.

Công ty phải lập biện pháp khắc phục sự cố, xây dựng, gia cố đập thải đảm bảo an toàn lâu dài, không để xảy ra sự cố tương tự, ảnh hưởng đến môi trường và chỉ đưa bãi thải vào hoạt động khi có xác nhận đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của UBND tỉnh Nghệ An.

Đối với Tập đoàn TKV, Đoàn công tác Bộ Công thương chỉ đạo Tổng Công ty khoáng sản kiểm điểm và làm rõ nguyên nhân sự cố, trách nhiệm của đơn vị và các cá nhân có liên quan đến sự cố vỡ đập.

Đoàn công tác yêu cầu Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện khắc phục sự cố của công ty và việc thực hiện các yêu cầu của đoàn công tác.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 6h ngày 9/3 tại vị trí đập chứa chất thải quặng Xí nghiệp Thiếc Suối Bắc thuộc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã bị vỡ ở giữa thân đập rộng 12m, nằm ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển tại địa bàn núi Lan Toong, xã Châu Thành (Quỳ Hợp). Nước và chất thải quặng trong lòng đập đã hầu hết chảy ra ngoài.

