Ngày 16/4, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Đệ nhất phu nhân Melania cùng cậu út Barron Trump sẽ chuyển tới Washington sống cùng Tổng thống Trump trong thời gian tới.

Fox News cho biết hai mẹ con bà Melania sẽ chuyển tới sinh sống tại Nhà Trắng ngay khi năm học của cậu út Barron kết thúc. Đệ nhất phu nhân Mỹ đang tích cực sắp xếp công việc và đồ đạc trước khi chuyển nhà.

Thông tin trên hoàn toàn chính xác với những gì được đội ngũ của ông Trump khẳng định khi ông đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau khi nhậm chức, ông Trump trở thành một trong những tổng thống Mỹ hiếm hoi không sống cùng vợ con trong ngôi nhà quyền lực nhất nước Mỹ. Đệ nhất phu nhân Melania cùng con trai sống tại tòa tháp Trump ở New York và chỉ bay đến Washington vào một số dịp nhất định.

Gia đình ông Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 3. Ảnh: AP.

Lý do của điều này là bởi việc chuyển trường trong giai đoạn giữa năm học sẽ làm gián đoạn việc học tập của Barron. Cậu đang học trường Columbia Grammar and Preparatory tại Manhattan, New York với mức học phí trung bình 47.000 USD/năm.

Barron sẽ trở thành cậu ấm đầu tiên của một tổng thống Mỹ sống trong Nhà Trắng trong hơn 50 năm qua, kể từ khi Tổng thống John F. Kennedy tại nhiệm vào năm 1961.

Tháng trước, nhiều người đã ký đơn yêu cầu đệ nhất phu nhân chuyển tới Washington sống cùng chồng bởi chi phí cho công tác an ninh và đi lại của gia đình ông Trump lên tới gần 1 triệu USD/ngày.

Thế Long