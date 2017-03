Một nhà xuất bản danh tiếng New York vừa giành được hợp đồng đáng mong đợi nhất trong ngành sách để phát hành hai cuốn hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Obama.

Vợ chồng cựu tổng thống Obama lên chuyên cơ Air Force One lần cuối hôm 20/1. Ảnh: Reuters

"Công ty đã đạt được quyền xuất bản trên toàn thế giới cho hai cuốn sách do ông và bà Obama viết", nhà xuất bản Penguin Random House tuyên bố trong một thông cáo.

Theo Straits Times, hợp đồng này do luật sư Robert Barnett, người từng đại diện cho các cựu tổng thống George W. Bush và Bill Clinton, đàm phán.

Các điều khoản của hợp đồng không được tiết lộ nhưng mức giá đấu thầu để có được hợp đồng này lên tới hơn 60 triệu USD, theo Financial Times. Đây là một con số kỷ lục đối với các cuốn hồi ký của tổng thống Mỹ, gấp 4 lần so với cuốn "My Life" của Bill Clinton.

Penguin cũng cho biết theo thỏa thuận, nhà xuất bản sẽ tặng một triệu cuốn sách dưới danh nghĩa gia đình Obama cho First Book, một tổ chức từ thiện được thành lập từ năm 1992 với mục đích tặng sách và các học liệu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Obama từng xuất bản hai cuốn hồi ký và một cuốn sách dành cho trẻ em. Cựu tổng thống thường nói rằng mình có "sự nhạy cảm của một nhà văn" và không muốn viết một tác phẩm kể lể thông thường về thời gian ở Nhà Trắng.

Hồi ký của Michelle Obama cũng đang rất được trông đợi bởi bà là đệ nhất phu nhân gốc Phi đầu tiên của người Mỹ và giành được nhiều mến mộ.

"Chúng tôi đang rất mong chờ được làm việc cùng vợ chồng Obama để xuất bản sách của cả hai người trên phạm vi toàn cầu với ý nghĩa và quy mô chưa từng có", giám đốc điều hành Penguin Random House, Markus Dohle, nói.

Theo Thảo Phan (VnEpress)