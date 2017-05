Ngủ ngáy là bệnh lý khá phổ biến trong cộng đồng, với tỷ lệ mắc phải khoảng 40% dân số, thường gặp ở nam giới, độ tuổi trung niên. Theo các bác sĩ chuyên khoa, ngáy là biểu hiện của hội chứng tắc nghẽn đường thở khi ngủ, nếu kéo dài, dẫn đến nhiều bệnh mãn tính khác như tăng huyết áp, đái tháo đường, đột quỵ… Nhiều hệ lụy đã phát sinh từ đây. Thậm chí có những cặp vợ chồng lý thân chỉ vì lý do này.

Khi mắc chứng ngủ ngáy, người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám để được tư vấn, điều trị kịp thời. ảnh minh họa

40% dân số mắc chứng ngủ ngáy

Có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười liên quan ngủ ngáy. Chị Ngọc Hân (quận Bình Thủy - TP Cần Thơ) kể, dạo gần đây, chị sụt cân, đầu óc lúc nào cũng bần thần vì mất ngủ, bởi mấy tháng nay, chồng chị bỗng dưng mắc bệnh ngáy, khiến chị thường xuyên giật mình, rồi khó ngủ lại được. Phòng ngủ nhỏ nên dù nằm góc nào cũng nghe tiếng ngáy rất lớn. Muốn ngủ cùng phòng với chồng, chị phải đeo tai nghe để giảm tiếng ồn. Đôi khi, chị phải sang phòng con gái ngủ, người thân trong nhà tưởng hai vợ chồng… ly thân! Còn chị Hồng Nga (quận Cái Răng- TP Cần Thơ) chia sẻ câu chuyện khôi hài hơn. Chồng chị cũng mắc bệnh ngáy ngủ nhưng hễ mỗi lần chị nhắc, anh nhất định cho rằng không bao giờ ngáy (?!). Đến nỗi, chị phải thu âm lại tiếng ngáy của anh, hôm sau phát lại, làm bằng chứng thuyết phục anh đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị.

Theo TS. BS Nguyễn Triều Việt – Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, khoảng 40% dân số mắc bệnh ngáy, thường gặp ở nam giới, độ tuổi trung niên, nhất là người có thể trạng thừa cân, béo phì. Tuy nhiên, bệnh thường ít được quan tâm, trừ trường hợp bị người khác than phiền. Tuy nhiên, về mặt y học, ngáy có thể là biểu hiện của tình trạng bệnh lý nghiêm trọng như: Tắc nghẽn đường thở khi ngủ, làm cho người ngáy ngưng thở trong vài giây đến 2 phút. Kết quả là làm giảm oxy máu, dẫn đến hôm sau nhức đầu, mệt mỏi, ảnh hưởng hiệu quả học tập, làm việc. Chứng ngưng thở khi ngủ có thể dẫn đến nhiều bệnh lý mãn tính khác như: Tăng huyết áp, béo phì, bệnh lý tim mạch và đột quỵ, đái tháo đường... Ngáy cũng có thể gia tăng nguy cơ tai biến.

Bí quyết trị chứng ngủ ngáy

TS. BS Triều Việt cho biết, các yếu tố dẫn đến việc người ngủ bị ngáy bao gồm: Uống bia; sử dụng thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc hạ sốt, kháng histamine; ngủ trên gối quá mềm hoặc rộng, hoặc ngủ nằm ngửa; thừa cân… Hút thuốc lá cũng có thể làm cho tình trạng ngáy thêm trầm trọng. Bất thường cấu trúc họng hoặc mũi như: Khẩu cái mềm hoặc lưỡi gà quá dài, hay dị hình vách ngăn mũi cũng có thể dẫn đến tắc nghẽn đường dẫn khí, dẫn đến bị ngáy. Ở trẻ em, amidan to cũng có thể gây ngáy. Bất kỳ bệnh lý nào làm co thắt phế quản như hen phế quản đều có thể dẫn đến tắc nghẽn và ngáy.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa hoặc cải thiện chứng ngáy trong lúc ngủ, mọi người cần thực hiện lối sống lành mạnh. Người thừa cân cần tập thể dục để giảm cân nặng. Đa số những người ngáy đều thừa cân và nhiều mỡ thừa. Trước khi ngủ ít nhất 3 giờ, không dùng thức ăn nhẹ hay uống rượu, bia, tránh dùng chất an thần, kháng histamine. Mặc dù các thuốc này giúp dễ đi vào giấc ngủ, nhưng chúng sẽ làm giãn các cơ ở cổ và tình trạng ngáy tệ hơn. Ngưng hút thuốc lá, vì hút thuốc làm mũi và phổi bị tắc nghẽn, là nguyên nhân chính gây ngáy. Nếu dị ứng, cần loại bỏ các nguyên nhân gây dị ứng ra khỏi phòng ngủ, chẳng hạn như: Không cho thú cưng vào trong phòng ngủ; giặt giũ chăn màn thường xuyên trong nước nóng để loại bỏ mạt bụi và bào tử nấm; dùng máy làm ẩm nếu không khí trong phòng quá khô; ngủ nghiêng một phía. Những người ngáy mức độ trung bình có xu hướng ngáy nếu nằm ngửa. Một mẹo nhỏ là may túi sau lưng áo ngủ và đặt vào quả bóng tennis. Nó sẽ gây khó chịu khi nằm ngửa nên người bệnh sẽ nằm nghiêng khi ngủ. Không nằm gối khi ngủ vì gối làm cổ không thẳng, có thể làm tắc nghẽn đường dẫn khí.

Song song với thay đổi các thói quen sinh hoạt, người ngủ ngáy có thể tìm đến các sản phẩm thiết kế giúp ngủ nghiêng – tư thế giúp giảm ngáy ở một số bệnh nhân.

Ngoài ra, trên thị trường hiện có một số thiết bị dạng máy áp lực như mặt nạ, đặt trên mũi trong lúc ngủ để duy trì áp lực không khí trong mũi và giữ đường thở luôn mở cũng hỗ trợ giảm ngáy. Khi bị người thân than phiền vì làm ồn trong giấc ngủ, người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám để được tư vấn và điều trị kịp thời, để cả hai đều có giấc ngủ ngon lành, yên tĩnh.

Mẹo nhỏ chữa ngáy

Ngậm mật ong trước khi ngủ nhanh chóng trị chứng ngủ ngáy. Mật ong có đặc tính chống khuẩn và kháng viêm giúp ngăn ngừa sự tắc nghẽn lưu thông không khí ở họng của bạn. Mật ong cũng giúp làm giảm sưng cổ họng của bạn.

- Trước khi đi ngủ từ 2 – 3 tiếng, bạn nên tránh xa các loại đồ uống có chứa cồn hoặc uống những loại thuốc có tác dụng an thần. Những loại thuốc này có chứa chất kích thích gây nên những ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, làm cho các cơ ở cổ họng bị nới lỏng hơn. Đây là thủ phạm gây nên chứng ngủ ngáy.

- Tăng độ ẩm cho phòng ngủ, bởi lẽ độ ẩm trong phòng ngủ thấp sẽ khiến cho cổ họng bị khô và dễ gây nên hiện tượng ngủ ngáy.

- Nên nằm gối cao hơn bình thường để giúp cho luồng khí trong cổ họng đi thẳng theo luồng khí.

- Không nên ăn những loại thực phẩm được chế biến từ bơ sữa trước khi đi ngủ bởi nó có thể gây nên những ảnh hưởng xấu tới quá trình hô hấp của bạn trong khi ngủ, gây nên hiện tượng ngủ ngáy.

Trị ngủ ngáy theo phương pháp Đông y

Lương y Lê Xuân Hải- Hội Đông y quận Đống Đa- TP Hà Nội chia sẻ: Ngủ ngáy là tật phát ra âm thanh qua đường thở khi ngủ, do không khí được đưa đến sau họng và phải đi qua một đoạn hẹp, tạo ra một áp lực âm. Việc ngủ ngáy không chỉ gây khó chịu cho những người xung quanh khi ngủ cùng, mà nó còn thể hiện những điều rất đáng lo ngại về sức khỏe của người ngủ ngáy.

Triệu chứng ngáy ngủ có thể chia làm 3 cấp độ: Cấp độ 1- ngáy ít, tiếng ngáy không to và khi nằm nghiêng sẽ ngừng ngáy. Cấp độ 2 - ngáy vừa phải, ngáy to hơn và nằm ngủ ở tư thế nào cũng vẫn ngáy. Cấp độ 3 - ngáy rất to ở mọi tư thế nằm ngủ và kèm theo triệu chứng nghẹt thở nhất thời, khiến người ngáy tỉnh giấc với trạng thái mệt mỏi. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân của ngủ ngáy là do sự bế tắc của đường hô hấp trên bởi mắc bệnh dị ứng, amidan quá to, viêm mũi, viêm họng gây nên. Để chữa trị chứng bệnh này, cần phải thông huyết, tiêu viêm.

Dưới đây là một số bài thuốc mà lương y Xuân Hải giới thiệu, có thể điều trị bệnh ngáy ngủ:

Bài 1: Cát cánh 12 g, xạ can 16 g, huyền sâm 16 g, thăng ma 4 g, cam thảo 8 g, mạch môn 12 g, đẳng sâm 12 g, hoàng kỳ 12 g, đan sâm 12 g, táo 3 quả, sơn đậu căn 10 g.

Cách dùng: Đổ 5 bát nước, sắc thành 3 bát, chia thành 3 lần uống trong một ngày.

Bài 2: Ké đầu ngựa 12 g, bạch truật 8 g, kinh giới 12 g, phòng phong 12 g, cát cánh 16 g, cam thảo 8 g, mạch môn 12 g, hoàng kỳ 12 g, táo 3 quả.

Cách dùng: Đổ 5 bát nước, sắc thành 3 bát, chia thành 3 lần uống trong một ngày. Bài thuốc này đặc trị viêm mũi và viêm mũi dị ứng - nguyên nhân gây ra chứng ngáy ngủ.

Lương y khuyên, những người ngủ ngáy có thể cải thiện tình hình nhờ thay đổi tư thế ngủ từ nằm thẳng sang nằm nghiêng. Ngoài ra, với người thừa cân thì giảm cân là một cách hạn chế ngáy ngủ vì người béo thường có phần cổ to và dày khiến đường thở bị hẹp hơn. Nếp sống lành mạnh cũng góp phần hạn chế chứng ngủ ngáy. Nên có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, luyện tập thường xuyên, tham gia các hoạt động ngoài trời… Bên cạnh đó, cần hết sức hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá…

