Chỉ vì con chó đắt tiền, cặp vợ chồng ở Sài Gòn đánh tài xế Grab chảy máu đầu và phải nhập viện chiều tối 8.4.

Nhiều người sẵn sàng bạo chi để mua một con chó kiểng, yêu chó cuồng nhiệt hay coi chó là thành viên trong gia đình. Thế nhưng, chỉ vì sợ chó hít bụi hay hoảng sợ mà đánh tài xế Grab chảy máu đầu như cặp vợ chồng ở Sài Gòn thì thật đáng chỉ trích.

Chuyện khó tin nhưng vừa diễn ra chiều tối 8.4 có nội dung như sau:

Chỉ vì dám hạ kính ô tô để con chó của họ hít bụi và tắt điều hòa khiến con chó bị nóng, hoảng sợ mà vợ chồng nhà kia nhảy chồm chồm lên đánh anh tài xế rồi lôi nhau xuống đường, lấy bát hương ven đường đập toác đầu anh. Chẳng hiểu chó vàng chó bạc, quý đến đâu mà đánh người đến nông nỗi này nữa.

2 vợ chồng đi tham gia triễn lãm chó đẹp tại Nhà thi đấu Phú Thọ rồi đón xe Grab về nhà. Vợ chồng nói con chó giá mấy ngàn đô. Tài xế thấy con chó nên hạ kiếng để tránh mùi. Nam hành khách yêu cầu nâng kiếng, bật máy lạnh vì lo con chó sợ.

Lời qua tiếng lại, nam hành khách chồm lên đánh tài xế ngay trong xe. Tài xế tấp xe vào lề đường, hai vợ chồng đánh tiếp, chụp được lư hương tại cái miếu dưới đường đập đầu tài xế, chảy máu.

Cặp vợ chồng đánh tài xế Grab chảy máu đầu vì con chó.

Tài xế Grab phải nhập viện chụp CT.

Người dân can ngăn và công an tới mời về phường giải quyết. Thấy anh em kéo đông, bu quanh trụ sở công an phường, vợ chồng sợ nên cho tài xế đi chụp X-quang và xin lỗi công khai, đền tiền thuốc...

Công an phường 10, quận 10 tiếp tục lập biên bản xử phạt hành chính vợ chồng đó.

Đời tài xế quá nhọ anh em ơi! Buồn thiệt là buồn".

Đọc qua chuyện trên, hầu như ai cũng bất bình với hành động của cặp vợ chồng coi trọng chó hơn người.

Dân mạng bức xúc với cặp vợ chồng đánh tài xế Grab chảy máu đầu vì con chó.

Trước hành vi đánh tài xế chảy máu đầu, A.H - người chồng trong câu chuyện đã lên tiếng thanh minh.

“Xin chào mọi tài xế. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 8.4.2017. Tôi có gọi một chiếc Grab đi về nhà, nhưng lúc tôi mang con chó lên xe thì tài xế cằn nhằn, khó chịu. Thế nên tôi có nói với tài xế là lúc tôi mang chó lên xe sao không từ chối thì tôi sẽ hủy chuyến đi. Nhưng tài xế khó chịu và tôi yêu cầu dừng xe. Tôi sẽ trả tiền cho chuyến đi đó, nhưng lúc đó tài xế không đồng ý và khóa chốt xe lại, không cho tôi xuống.

Vì tự vệ cho vợ, con tôi (10 tuổi, ngồi gần bác tài) nên trong lúc nóng giận, tôi có đánh tài xế và sau đó gia đình bỏ chạy xuống xe. Tài xế chạy theo đánh lại và tôi là người kéo vợ tôi ra.

Sau đó, tài xế xoay qua đánh cả tôi nằm dài trên đường. Tôi gọi 113 đến giải quyết. Sau khi lên phường và bình tĩnh lại, tôi biết mình sai khi đánh tài xế trên xe. Thế nên chúng tôi xin lỗi và đền bù tiền thuốc là 2 triệu 910 ngàn, yêu cầu bác tài đi chụp CT (910 ngàn), đền ngày chạy xe là 2 triệu.

Bác tài đọc và hiểu mọi chuyện không có lửa thì làm sao có khói, nhưng chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm của mình. Cám ơn bác tài đã quan tâm. Sự việc đã được giải quyết tại công an phường 10, quận 10”.

Theo anh Hiệp - người nhờ admin fanpage gần 2 triệu like chia chuyện vợ chồng đánh tài xế Grab chảy máu đầu vì con chó, ‘đứa con 10 tuổi ngồi gần bác tài’ mà A.H nhắc đến ở đây chính là con chó cái.

“Tài xế bọn tôi không có ngu mà đi đánh khách để bị khóa tài khoản là chết đói”, anh Hiệp cho biết thêm.

Nhân Hoàng