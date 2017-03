Để giữ gia đình trong ấm ngoài êm khi cuộc sống bên ngoài có nhiều cám dỗ, một số người vợ chấp nhận đóng vai vợ “dữ”. Việc đó cũng không có gì là quá đáng nhưng vấn đề là cần phải “dữ” một cách khôn ngoan...

Anh Toàn là dân kinh doanh, lại ngoại giao rộng nên ngoài bạn bè còn có rất nhiều mối quan hệ dây mơ rễ má khác. Mà đàn ông với nhau, cứ gặp mặt là nhậu. Còn chị Dung, vợ anh, là nhân viên văn phòng, không thuộc tuýp phụ nữ ngồi yên cam chịu.

Vốn không thích chồng nhậu nhẹt bê tha, gặp ai cũng lăn xả vào nhậu vì ham vui, cả nể, vậy là chị quyết tâm quản lý luôn bạn nhậu của chồng.

Để giữ gia đình trong ấm ngoài êm khi cuộc sống bên ngoài có nhiều cám dỗ, một số người vợ chấp nhận đóng vai vợ “dữ”. Việc đó cũng không có gì là quá đáng nhưng vấn đề là cần phải “dữ” một cách khôn ngoan để người chồng, dù có ấm ức, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện biểu tình hay đình công.

Sau một thời gian quan sát và dò xét các cuộc nhậu của chồng với bạn bè, chị Dung đưa cho anh một danh sách đen gồm những người chồng phải hạn chế giao du, nhậu nhẹt. Sĩ diện của người đàn ông khiến anh Toàn phản ứng ngay.

Chị Dung liền lên giọng: anh A khi say chỉ toàn nói nhảm, vô văn hóa; anh B uống vài ly là hay khích bác người khác làm chuyện bậy bạ; anh C có tí men là ăn to nói lớn như nhà đang đánh nhau… rồi chị đột ngột hạ giọng, ngọt ngào: “Những người đó, anh nhậu chung với họ có ngày rước họa vào thân. Em chỉ quan tâm, lo lắng cho anh thôi”.

Anh Toàn vẫn phản pháo kiểu như có giao du với ai cũng là quyền tự do cá nhân của anh. Chị Dung liền cứng giọng: “Giờ anh muốn thế nào? Em nói thẳng với từng người luôn nhé?”. Vậy là anh Toàn tiu nghỉu, vợ mà làm thật thì anh còn bẽ mặt hơn, mà ngẫm nghĩ lại thấy vợ nói cũng chí lí. Thế là các cuộc nhậu của Toàn từ đó cũng vơi dần đi.

Còn với chị Mai, nhân viên tài chính một công ty lớn, cho rằng trong ba mươi sáu kế giữ chân chồng thì chiêu thức hiệu quả nhất là “yêu”. Chị nói: “Đàn ông thường hay lén lút, vụng trộm hoa thơm cỏ lạ bên ngoài vì chưa thỏa mãn chuyện chăn gối”.

Chỉ cần viên mãn trong vấn đề tế nhị này, chắc chắn dù có thói trăng hoa thì người chồng cũng sẽ bớt nghĩ đến chuyện đi tìm người phụ nữ khác. “Hơn nữa, tôi thường tìm mọi cách để gần gũi với chồng, nên dù anh ấy có muốn léng phéng bên ngoài nữa cũng đành chịu”, chị Mai cười tủm tỉm.

Dĩ nhiên, nếu chỉ dừng lại ở số lượng thì có khi chuyện ấy lại trở thành nỗi ám ảnh với cả vợ lẫn chồng. Vậy nên, người vợ thông minh còn phải biết làm cho chuyện phòng the luôn hấp dẫn, mới mẻ để cả hai vợ chồng đều thích thú và thăng hoa. Mạnh dạn với những tư thế mới, đầu tư cho những bộ váy ngủ hấp dẫn, xông tinh dầu, đốt nến thơm để phòng ngủ trở nên quyến rũ, lãng mạn hơn, thậm chí thỉnh thoảng vợ chồng xem phim cùng nhau…là những việc mà chị Mai đã ứng dụng có hiệu quả.

Tùy theo hoàn cảnh gia đình, tính cách của người chồng mà người vợ sẽ giữ chân chồng mình bằng cách, vợ “dữ” níu chân, quản lý chồng bằng cách khác.

Tuy vậy, dù dùng phương cách nào và “dữ” đến mấy đi nữa thì những người vợ khéo quản lý chồng vẫn là những người biết giữ thái độ cư xử có chừng mực, thể hiện cái uy của mình nhưng cũng gắn với cả sự yêu thương và tôn trọng bạn đời. Bởi vì tất cả mọi bí quyết đều nhằm để đạt được một mục đích duy nhất: giữ chân chồng và giữ cả trái tim của anh ấy.

Tình yêu vợ chồng luôn là vật bất ly thân, hãy để người chồng nhìn thấy bên trong cách cư xử “ dữ” của vợ là nhằm có được một hạnh phúc gia đình đích thực, một tình yêu trọn vẹn dành cho người chồng.

Box: Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: Ý nghĩ cần phải loại bỏ là bạn cho rằng chồng bạn rất vụng, không thể huấn luyện làm việc nhà vì làm việc gì cũng hỏng. Bạn hãy mua vé vào rạp xiếc mà xem. Trong đó có những con khỉ biết gánh nước, gấu đi xe đạp, voi đá bóng. Đâu phải trời sinh ra thế mà do người dạy thú tạo nên.

Vậy thì chồng bạn chắc chắn làm được nếu bạn biết cách dạy và biết thưởng công đúng lúc bằng cái mà anh ta thích nhất, giống như người ta thưởng các con vật thức ăn ưa thích của chúng. Bạn hãy bắt đầu đi. Không có sẵn đàn ông hoàn hảo, chỉ có những ông chồng được vợ làm cho trở nên hoàn hảo mà thôi!