Tối 9.3, bộ phim Kong: Skull Island đã có buổi chiếu ra mắt tại Hà Nội, TP.HCM và gây choáng ngợp cho khán giả bởi cảnh sắc VN trên phim vô cùng kỳ ảo, đẹp đến mê hồn.

Cảnh quay ở Ninh Bình tháng 2.2016; Brie Larson và Tom Hiddleston trong phim Kong: Skull Island

Đại tiệc mãn nhãn

Với kinh phí sản xuất khoảng 190 triệu USD, Kong: Skull Island (tựa Việt Kong: Đảo đầu lâu) trở thành một trong những phim bom tấn của Hollywood có kinh phí lớn nhất nửa đầu năm 2017 được công chiếu trên toàn thế giới. Đây là bộ phim tiếp theo về Kong - quái thú mang tính biểu tượng của lịch sử điện ảnh, từng ra mắt lần đầu vào năm 1933, sau đó là cảm hứng để cho ra mắt phần 2 cùng năm 1933, rồi tiếp đến các bộ phim về Kong vào năm 1962, 1967, 1976, 1986, 2005. Toàn bộ câu chuyện diễn ra trên hòn đảo quê hương của chúa tể Kong chứ không phải như các phim trước là tòa nhà chọc trời ở New York (Mỹ) hay Dubai, Ấn Độ. Với Kong: Skull Island, người xem lần đầu tiên được tới thánh địa của Kong - hòn đảo bí ẩn trở thành điểm đến của một đoàn thám hiểm, để theo dõi hành trình của các nhân vật trong phim và cảm nhận rõ những điều mới lạ, những nguy hiểm, sợ hãi đang rình rập phía trước. Việc ghi hình ở nhiều địa điểm, trong đó phần lớn quay tại VN, cùng với bối cảnh ở Hawaii (Mỹ) và Úc, đã giúp Kong: Skull Island trở nên khác biệt về không gian so với các phim khác về Kong.

Tạo nên bối cảnh cho thánh địa của Kong huyền thoại là khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ ở một số địa danh nổi tiếng VN như hệ hang động Tú Làn, động Phong Nha ở Quảng Bình; khu sinh thái Tràng An, Tam Cốc, đầm Vân Long ở Ninh Bình; vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Đây cũng là lần đầu tiên những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của VN được xuất hiện với tần suất dày nhất trong phim Hollywood. Để thực hiện các thước phim này, từ 18.2.2016, đoàn làm phim đã tới VN và quay trong gần 1 tháng.

Kong: Skull Island lấy bối cảnh năm 1973 - thời điểm chiến tranh ở VN đang đi đến hồi kết với câu chuyện về một nhóm nhà khoa học, người lính và cả những nhà thám hiểm đặt chân tới một hòn đảo hoang sơ. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng mình đang tiến vào lãnh địa tối thượng của Kong huyền thoại, châm ngòi cho một cuộc chiến gay cấn. Nhân vật Kong trong phim đã được xử lý đồ họa, dựng kỹ xảo trong suốt 18 tháng, không chỉ là một dã thú khổng lồ cao 30 m mà còn là một nhân vật đầy nhân tính qua ánh mắt bày tỏ tình cảm với Mason Weaver (nữ diễn viên Brie Larson đóng).

Thế giới sẽ đến VN để khám phá !

Chính mong muốn khiến người xem phải chìm đắm trong quang cảnh ngoạn mục của Đảo đầu lâu, khiến cho quê nhà của khỉ Kong chứa đựng vẻ đẹp thẩm mỹ của những khuôn hình đậm chất điện ảnh, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã quyết tâm đặt ra cho mình sứ mệnh quan trọng nhất là phải tìm ra được bối cảnh đẹp một cách chân thực, khác biệt nhất. Đạo diễn này cho biết: “Tôi đã đi khắp thế giới để tìm địa điểm quay. Tôi không muốn phim của mình có diện mạo giống như Jurassic Park (Công viên kỷ Jura). Tôi cần những khuôn hình tươi mới mà khán giả đại chúng chưa từng được xem trước đây. Và rồi tôi tìm ra VN với vẻ đẹp nguyên sơ, vừa ngoạn mục vừa ảo diệu như ở một thế giới khác, chưa bị can thiệp bởi bàn tay con người”.

Đạo diễn Jordan Vogt – Roberts

Ông Tim Liston, Phó tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM hôm 9.3 trả lời riêng với PV Thanh Niên: “Bộ phim này là cơ hội để giới thiệu những điều tốt đẹp nhất của VN và quảng bá VN không chỉ là điểm đến cho du lịch mà còn là điểm đến cho phim ảnh và nghệ thuật. Thế giới càng trải nghiệm nhiều những điều tốt đẹp nhất của VN thì VN càng gắn kết và hưởng lợi từ nền kinh tế thế giới. Khi người Mỹ xem bộ phim này, tôi nghĩ một cách tự nhiên họ sẽ có khuynh hướng đến thăm những nơi rất đẹp xuất hiện trong phim. Những bộ phim thành công tại rạp cũng sẽ thành công trong việc quảng bá du lịch. Hãy xem những gì phim Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) đã làm được cho ngành du lịch New Zealand và bộ phim Braveheart (Trái tim dũng cảm) đối với Anh, hoặc Mission Impossible 2 (Nhiệm vụ bất khả thi 2) đã giúp cho Úc. Chính phủ Mỹ đánh giá cao sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ VN để có được mọi thủ tục giấy tờ cần thiết quay bộ phim này tại VN. Sự giúp đỡ này đã hỗ trợ rất tuyệt vời cho ngành kinh doanh của Mỹ, đồng thời đem lại lợi ích cho chính VN: thành điểm đến của ngành làm phim và là cơ hội để Hollywood hỗ trợ kỹ thuật, giúp phát triển điện ảnh Việt, quảng bá VN là điểm du lịch đến mọi người dân trên khắp thế giới”.

Ngôi sao Brie Larson - từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc 2016, người đóng vai nữ nhà báo chiến trường trong Kong: Skull Island, đã nói với PV Thanh Niên khi phỏng vấn cô tại phim trường ở Ninh Bình: “Mọi người sẽ phải đến thăm nơi này sau khi xem bộ phim vì tôi không thể kể hết những điều tốt đẹp về VN. Đó là một nơi tuyệt vời, có rất nhiều thứ để trải nghiệm và rất nhiều điều để nhìn ngắm; cả cảnh sắc cũng như con người, văn hóa, ẩm thực thú vị”.

Đạo diễn Vogt-Roberts tin rằng bộ phim sẽ khiến nhiều người xem phải tìm tới VN vì họ sẽ thấy VN đẹp như thế nào. “Tôi hy vọng khán giả sẽ đi và khám phá VN, yêu phong cảnh, con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây giống như tôi đã yêu. Tôi thành thật tin rằng bộ phim này sẽ đưa tới tác động tích cực cho hoạt động du lịch của VN, nhiều đoàn phim sẽ tìm tới đây hơn và người dân thế giới sẽ hiểu hơn về đất nước xinh đẹp kỳ lạ này”, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cho biết.

Khoảng 19 giờ xảy ra vụ cháy tại khu vực sân khấu lễ ra mắt phim Kong: Skull Island ở Trung tâm mua sắm Vivo City (Q.7, TP.HCM). Trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu trang trí với đèn, rơm và mô hình Kong cao khoảng 5 m. Theo một cán bộ Cảnh sát PCCC Q.7, nguyên nhân được xác định ban đầu là chập điện ở đèn trang trí.

Đức Tiến - Trác Rin

Sốt vé buổi chiếu ra mắt

Mặc dù bộ phim khởi chiếu trên toàn thế giới từ ngày 10.3, nhưng công chúng VN có cơ hội thưởng thức bộ phim trước 1 ngày. Tại hầu hết các rạp chiếu lớn ở Hà Nội và TP.HCM như Trung tâm chiếu phim quốc gia, BHD, Lotte, Galaxy, CGV, đều có ít nhất 3 suất chiếu trong tối 9.3. Ngay từ chiều cùng ngày, vé của suất chiếu đầu tiên tại các cụm rạp đều đã bán gần hết, thậm chí “cháy vé”. Tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), có 2 suất chiếu đầu tiên gồm định dạng 2D và 3D, nhưng đã không còn một chỗ trống nào từ 15 giờ hôm qua. Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius cũng đến dự buổi ra mắt phim Kong: Skull Island ở Hà Nội.

Chiều qua 9.3, hội đồng xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ du lịch VN nhiệm kỳ 2017 - 2020 do Bộ VH-TT-DL thành lập đã xem xét đề xuất bổ nhiệm đạo diễn phim Kong: Skull Island trở thành Đại sứ du lịch VN và 100% thành viên hội đồng đã đồng ý. Theo dự kiến, quyết định bổ nhiệm Đại sứ du lịch VN cho đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ được công bố vào ngày 13.3 khi ông tới Hà Nội.

Ngọc An

Phan Cao Tùng