Cổng thông tin điện tử VKSND Tối cao vừa đăng chỉ đạo của viện trưởng đối với các cơ quan chức năng, trong đó có VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị làm rõ vụ nghi án dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu đang gây bức xúc dư luận.

Theo đó, nội dung bản tin trên cổng thông tin điện tử VKSND Tối cao ghi rõ: Ngay sau khi báo chí đưa tin phản ánh vụ án dâm ô hàng loạt trẻ em tại Vũng Tàu có dấu hiệu chìm xuồng, viện trưởng VKSND Tối cao đã có văn bản chỉ đạo vụ trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án về trật tự xã hội (Vụ 2) VKSND Tối cao; viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm rõ vụ án, sớm đưa ra kết luận để kịp thời xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hiện tại, Vụ 2 VKSND Tối cao đã trực tiếp chỉ đạo VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu, giải quyết vụ án trên theo chỉ đạo của viện trưởng VKSND Tối cao.

VKSND Tối cao cũng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, kết quả xử lý vụ án trên trang web của Viện.

Cổng thông tin điện tử VKSND Tối cao đưa tin. Ảnh: LT

Trước đó, ngày 12-3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, VKSND Tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra và có kết luận về vụ việc.

Sau khi dư luận đồng loạt lên tiếng về vụ cụ ông 76 tuổi ở TP Vũng Tàu có hành vi dâm ô đối với một bé gái sáu tuổi, Công an TP Vũng Tàu sau khi nhận hồ sơ từ Công an phường Nguyễn An Ninh đã tích cực điều tra làm rõ vụ này.

Được biết ngoài đơn mà mẹ cháu bé tố cáo ông NKT xâm hại tình dục, còn có sáu phụ huynh khác cũng tố cáo cụ ông này có hành vi dâm ô với các cháu.

Được biết vụ án đã qua hai lần gia hạn điều tra để cơ quan chức năng củng cố các chứng cứ pháp lý vì trong quá trình điều tra, người bị tố cáo luôn khẳng định không xâm hại các cháu trong khi các chứng cứ hình ảnh, nhân chứng cũng như kết quả giám định còn nhiều chi tiết cần phải làm rõ.