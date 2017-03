Nghiên cứu mới Mỹ đã xem xét tác động của vitamin C tự nhiên lên sự phát triển của tế bào ung thư.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật trên toàn thế giới, gây ra gần 9 triệu ca tử vong vào năm 2015. Số người mắc mới căn bệnh này sẽ tăng khoảng 70% trong vòng 20 năm tới.

Mặc dù hiện đã có một số phương pháp điều trị, song đa số đều có các phản ứng phụ nghiêm trọng và không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ đã xem xét tác động của vitamin C tự nhiên lên sự phát triển của tế bào ung thư.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, ung thư không đáp ứng với điều trị và người ta tin rằng các tế bào gốc ung thư là lý do tại sao ung thư trở lại và di căn.

Nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Oncotarget khảo sát hiệu quả của ba chất tự nhiên, ba loại thuốc thử nghiệm và một loại thuốc lâm sàng để ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc ung thư (CSCs).

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Salford ở Manchester - Anh. Nhóm nghiên cứu đã đo được tác động của 7 chất: thuốc stiripentol lâm sàng, 3 loại thuốc thử nghiệm (actinonin, FK866 và 2-DG) và 3 chất tự nhiên (este phenyl este cacfein (CAPE), silibinin và acid ascorbic vitamin C).

Nghiên cứu tập trung vào các quá trình sinh học của các tế bào gốc ung thư, cho phép các tế bào sống và nhân lên. Nghiên cứu này nhằm phá vỡ sự trao đổi chất của tế bào gốc ung thư và ngăn ngừa sự phát triển của chúng. Trong số tất cả các chất được kiểm tra, nhóm nghiên cứu nhận thấy actinonin và FK866 có hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, các sản phẩm tự nhiên cũng được phát hiện ra là có thể ngăn ngừa sự hình thành của tế bào gốc ung thư và vitamin C đã có hiệu quả hơn 10 lần so với thuốc thử nghiệm 2-DG. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy vitamin C (axit ascorbic) hoạt động bằng cách ức chế glycolisis, quá trình glucose bị phân hủy trong ty thể của tế bào và trở thành năng lượng cho sự gia tăng của tế bào.

Theo các tác giả nghiên cứu, đây là bằng chứng nữa cho thấy vitamin C và các hợp chất không độc khác có thể đóng một vai trò trong cuộc chiến chống lại ung thư. Nó là một tác nhân đầy hứa hẹn cho các thử nghiệm lâm sàng và như một phương pháp bổ sung cho các liệu pháp thông thường hơn, để ngăn ngừa sự tái phát của khối u, tiến triển của bệnh và di căn.

BS. Thu Vân