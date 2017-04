Đạo diễn phim nổi tiếng người Mỹ Jonathan Demme đã qua đời ngày 26/4, ở tuổi 73, tại nhà riêng của ông ở quận Manhattan, thành phố New York.

Đạo diễn Jonathan Demme. (Nguồn: AP)

Trong mắt những người đồng nghiệp, Jonathan Demme luôn được đánh giá là "người tốt tính nhất, luôn khoan dung và có cuộc sống tràn ngập tình yêu."

Tuy có tới 20 bộ phim để đời cùng 12 phim tài liệu và nhiều phim ngắn các thể loại, song Demme gây ấn tượng mạnh nhất cho người hâm mộ môn nghệ thuật thứ 7 với bộ phim kinh dị "The Silence of the Lambs" (Sự im lặng của bầy cừu) sản xuất năm 1991, với diễn xuất của Anthony Hopkins trong vai kẻ giết người hàng loạt Hannibal Lecter và Jodie Foster trong vai nhân viên Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) Clarice Starling.

Bộ phim đã mang về 5 giải Oscar, trong đó có "Phim xuất sắc nhất," "Nam diễn viên xuất sắc nhất" (Hopkins) và "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" (Foster).

Không những thế, đạo diễn Jonathan Demme còn chính là người đã góp công lớn đưa Tom Hanks đến với tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, với vai diễn như "đo ni đóng giày" trong phim "Philadelphia" do ông đạo diễn năm 1993.

Bộ phim được đánh giá là cú đột phá ấn tượng của Hanks, với vai diễn một luật sư đấu tranh giành công lý sau khi bị công ty đuổi việc do vô tình nhiễm HIV/AIDS.

Trong số những gương mặt nổi tiếng từng gắn bó tên tuổi với đạo diễn Jonathan Demme, còn có Oprah Winfrey.

Trong bộ phim sản xuất năm 1998 - "Beloved," được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Toni Morrison, "Nữ hoàng talkshow," đã khiến người xem không khỏi rơi nước mắt vì cuộc gặp gỡ cảm động giữa người mẹ là một nô lệ da màu với linh hồn của người con gái đã qua đời./.