Đây là năm thứ 3 Viettel tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, những người ưu tú nhất của Viettel trên khắp toàn cầu, những con người đã và đang mang lại sự tự tin, sự khích lệ và cảm hứng cho tất cả người Viettel.

Tối 24/04, tại Hà Nội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức buổi lễ tôn vinh Điển hình xuất sắc toàn cầu trong năm 2016.

Tại buổi lễ, Viettel đã trao thưởng 5 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc toàn cầu hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt năm nay Viettel cũng đã tôn vinh toàn cầu một cộng tác viên xuất săc với mức khen thưởng 100 triệu đồng.

Luôn tìm ra cách làm khác biệt qua mỗi năm, trong năm 2016, Viettel tôn vinh những con người tự nhận việc khó về cho mình chứ không chỉ là những con người vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tôn vinh những người làm việc khó ở mức toàn cầu ít người làm được, chứ không chỉ là những người làm được nhiều việc khó trong Viettel.

Đó là Nguyễn Phi Minh (Giám đốc Trung tâm Động cơ phản lực hàng không, Viện Hàng không vũ trụ Viettel), người đã khiến thất bại giúp mình trưởng thành chứ không để thất bại định hình mình, thử nghiệp thành công và đem lại hiệu quả các sản phẩm quân sự quan trọng, giúp Viettel làm chủ công nghệ lõi. Phạm Văn Khánh (Nhân viên an ninh hệ thống thuộc Trung tâm An ninh mạng Viettel), người cho đến thời điểm này là duy nhất ở Việt Nam được Facebook ghi nhận phát hiện 2 lỗ hổng hệ thống của mạng xã hội lớn nhất toàn cầu, được Facebook công nhận và trao thưởng 6.000 USD, đồng thời áp dụng được kết quả đó áp dụng tại Viettel và phát hiện ra nhiều lỗ hổng nghiêm trọng, đưa ra hướng dẫn khắc phục kịp thời, góp phần bảo vệ hệ thống CNTT của Tập đoàn và khách hàng. Trần Văn Huy, một cộng tác viên của Viettel Nam Định, người đã gây dựng sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng dành cho Viettel thông qua cách nghĩ, coi khách hàng là người thân của mình, cho trước, nhận sau, phát triển được số lượng khách hàng doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Hay Mariano Moniz Goncalves (Trưởng ban Bán hàng doanh nghiệp – phòng kinh doanh, Công ty Telemor), người đã mạnh dạn đột phá vào lĩnh vực mới – đó là các dự án của chính phủ để tạo ra sự tăng trưởng nhanh và bền vững tại Đông Timor ..v..v….

Mỗi cá nhân, tập thể được tôn vinh lại truyền đi một thông điệp lan tỏa để truyền cảm hứng đến người Viettel toàn cầu. Đó là tinh thần luôn sẵn sàng vượt qua chính mình, luôn hành động không bị bất kỳ giới hạn nào cản trở. Ngay những tháng đầu năm 2017, Viettel đã có những thành quả từ tinh thần này. Viettel đã sản xuất được thiết bị hạ tầng mạng viễn thông 4G, đưa vào vận hành trong mạng lưới Viettel ở Việt Nam và nhiều thị trường trên thế giới, đưa Viettel tham gia vào ngành sản xuất thiết bị hạ tầng viễn thông vốn chỉ có 4-5 công ty trên toàn thế giới kiểm soát. Đồng thời, Viettel dựng nên một hạ tầng mạng 4G 4 thu, 4 phát lớn nhất thế giới chỉ trong 1 thời gian kỷ lục. Chỉ 6 tháng, lắp xong hàng chục ngàn trạm phát sóng thay vì phải kéo dài cả chục năm như đã triển khai với mạng 2G và 3G. Viettel cũng đã sản xuất thành công hệ thống OCS lớn nhất thế giới, và chuyển đổi xong dữ liệu của 80 triệu khách hàng từ các hệ thống cũ về hệ thống của Viettel mà không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào.v..v..

Cũng tại buổi lễ thi đua, Viettel cũng phát động tinh thần thi đua năm 2017: “Khát vọng mới – Niềm tin mới – Hành trình tới những đỉnh cao”, với mục tiêu tạo ra một năm phát triển đột phá cho Viettel.

* 05 Tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc toàn cầu Viettel

Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel: Những người ngay trong thời điểm khó khăn nhất lại đặt ra cho mình một mục tiêu rất cao để bứt phá. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, họ được xướng tên trong lễ tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất Tập đoàn trên toàn cầu. Hoàn thành xuất sắc các đề tài, dự án trọng điểm quốc gia: Nghiên cứu, chế thử thành công 11 sản phẩm mới trong đó có các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, ngang tầm thế giới, đưa vào trang bị cho các đơn vị quân đội; làm chủ 14 công nghệ lõi; đăng ký bảo hộ 22 sáng chế trong đó có 5 sáng chế được ghi nhận. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, họ được xướng tên trong lễ tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất Tập đoàn trên toàn cầu.

Trung tâm An ninh mạng Viettel: Một tập thể với những người còn rất trẻ nhưng đã đứng ra nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Viettel, hàng chục triệu khách hàng của Viettel, và rộng hơn là của Việt Nam trên không gian mạng. Đây là một việc khó, thậm chí rất khó bởi trên thế giới, cũng chỉ một số quốc gia hùng mạnh mới nghĩ đến việc này. Năm 2016, trung tâm đã xây dựng và triển khai thử nghiệm thành công hệ thống bảo vệ khách hàng cố định băng rộng nhằm chống tấn công DDoS băng thông lớn (AntiDDoS Volumed Based); thực hiện đánh giá an toàn thông tin cho 83 hệ thống (30 hệ thống nội bộ, 53 hệ thống bên ngoài), 10 đợt tấn công cảnh báo nội bộ; qua đó chỉ ra nhiều lỗ hổng, hỗ trợ khắc phục các vấn đề an toàn thông tin cho 08 tổ chức cơ quan lớn trong nước; có 05 bài nghiên cứu được lựa chọn trình bày tại các hội thảo trong nước và quốc tế; phát hiện được 08 lỗ hổng zero-day (các lỗ hổng chưa từng được công bố trên thế giới), xếp hạng 9 thế giới về số lỗ hổng PHP đã công bố trong năm 2016, được một số hãng lớn như Facebook, Google...ghi nhận và trao thưởng.

Viettel Đà Nẵng, Chi nhánh Tete (thuộc công ty Movitel, Mozambique), Tổng Công ty Bưu chính Viettel: Những đơn vị tiêu biểu cho sức sáng tạo, khả năng tư duy khác biệt cả về sản phẩm, dịch vụ, thị trường và cách làm để thúc đẩy kinh doanh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

* 06 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc toàn cầu Viettel:

Nguyễn Văn Tương – Phó phòng, Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel: Là chuyên gia xuất sắc nhất Viettel hiện nay về lĩnh vực Cơ sở dữ liệu (Data base). Xử lý thành công nhiều sự cố lớn và khó tác động nghiêm trọng đến hệ thống.

Trần Trung Hưng - Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Bưu chính Viettel: Nhiều giải pháp, cách làm đột phá hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2016. Tăng trưởng doanh thu 36,7% so với năm 2015; doanh thu bán hàng tăng trưởng 46,1% so với năm 2015, cao gấp 9 lần so với mức tăng trưởng chung của Tập đoàn. Lợi nhuận năm 2016 tăng trưởng 71,3% so với 2015, là năm có tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm vừa qua. Trong năm 2016 đã phát triển mới được 315 bưu cục, bằng tổng số bưu cục mở được trong 18 năm trước đó. Đồng thời, dịch chuyển 90% bưu cục từ trong ngõ, ngách ra mặt đường; tăng cường nhận diện thương hiệu, thay đổi cách nhìn nhận của khách hàng đối với Bưu chính Viettel.

Nguyễn Phi Minh - Giám đốc Trung tâm Động cơ phản lực Hàng không (Viện Hàng không Vũ trụ Viettel): Năm 2016, Nguyễn Phi Minh đã tìm ra các làm sáng tạo, giúp thử nghiệm thành công và đem lại hiệu quả một số sản phẩm quân sự quan trọng, giúp Viettel làm chủ công nghệ lõi. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng bài toán và thử nghiệm thành công kỹ thuật khởi động động cơ, đáp ứng tiêu chuẩn quân sự của sản phẩm (lần đầu tiên làm thành công ở Việt Nam).

Phạm Văn Khánh - Nhân viên An ninh hệ thống và ứng dụng (Trung tâm An ninh mạng Viettel): Phát hiện 02 lỗ hổng zero-day (lỗ hổng Zimbra - cho phép đọc email của người dùng và lỗ hổng Oracle - lỗ hổng chiếm quyền điều khiển server), phát hiện lỗ hổng trên máy chủ của Facebook và được Facebook công nhận, trao thưởng 6.000 USD. Đây là trường hợp duy nhất tại Việt Nam được Facebook ghi nhận tính tới thời điểm hiện tại). Áp dụng được kết quả đó vào việc điều tra trên không gian mạng. Phát hiện ra nhiều lỗ hổng nghiêm trọng và đưa ra hướng dẫn khắc phục kịp thời, góp phần bảo vệ hệ thống CNTT của Tập đoàn và khách hàng.

Trần Văn Huy - Cộng tác viên Khác hàng Doanh nghiệp (Trung Tâm Viettel TP.Nam Định):Năm 2016, phát triển được gần 12 ngàn thuê bao SMS edu khối giáo dục; 150 TB yhuê bao Vtracking + 160 TB Smart motor, Thuê bao BHXH + CA. Lương bình quân của cộng tác viên Trần Văn Huy là 25 triệu/tháng.

Mariano Moniz Goncalves – Trưởng ban Bán hàng Doanh nghiệp (Telemor): Trong 2 năm (2014 - 2015), Viettel Telemor đã triển khai nhiều giải pháp nhưng chưa tiếp xúc và ký kết được các dự án thầu về CNTT/viễn thông từ Chính phủ/Doanh nghiệp lớn. Trong năm 2016, Mariano Moniz Goncalves đã có những cách làm sáng tạo, chuyên nghiệp, toàn trình từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng - kế hoạch tiếp cận, tiếp xúc để tìm kiếm dự án - mở ra cơ hội cho công ty. Tổng giá trị những hợp đồng đã ký 2016 này góp phần tăng thêm 6,5% trong tổng doanh thu và tăng thêm 2% trong doanh thu dịch vụ của Telemor năm 2017. Tỉ suất lợi nhuận mang lại đạt từ 20% - 25%; đóng góp 6% vào kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Telemor.